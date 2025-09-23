¿Cómo estará el tiempo este miércoles 24 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Rotan los vientos con ascenso de la temperatura. Calor y ventoso el jueves, con viento norte. Tiempo bueno el fin de semana. Inestable en cordillera.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 14°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Nublado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. MIN 2°C /// MAX 16°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Parcialmente nublado. Viento leve del sector este. MIN 5°C /// MAX 20°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 20°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 22°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 16°C
Comentarios