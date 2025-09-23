¿Cómo estará el tiempo este miércoles 24 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nublado a parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 4°C /// MAX 14°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Nublado a parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. MIN 2°C /// MAX 16°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Parcialmente nublado. Viento leve del sector este. MIN 5°C /// MAX 20°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 20°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado. Viento regular del sector norte con ráfagas. MIN 6°C /// MAX 22°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado. Viento moderado a regular del sector norte con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 16°C