“Los habitantes eligen ser británicos”: la respuesta del Reino Unido a Javier Milei tras su cadena nacional por Malvinas

El gobierno británico informó a través de sus principales autoridades, tanto de Defensa y Cancillería, el rechazo de manera enfática sobre el nuevo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, formulado por el presidente argentino Javier Milei durante una reciente cadena nacional.

Las críticas desde el Reino Unido incluyeron también expresiones severas en el ámbito parlamentario, donde se definió al líder del Ejecutivo argentino como un «tigre de papel» que busca utilizar el histórico reclamo de soberanía para disimular tensiones domésticas.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que el compromiso de su país con el archipiélago es «absoluto e inquebrantable» y calificó las declaraciones del mandatario argentino como una maniobra orientada a la política interna y a desviar la atención de la situación económica y social de la Argentina.

Por su parte, el canciller británico Ed Miliband remarcó que las islas continuarán siendo británicas mientras sus habitantes lo decidan. El político fundamentó la postura de Londres en el principio de autodeterminación, argumentando que se trata de un derecho amparado por el derecho internacional que será defendido con firmeza.

«Las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque esa es la opinión abrumadora de sus habitantes. Su derecho a la autodeterminación es primordial, se basa en el derecho internacional y lo defenderemos con firmeza”. declaró Miliband.

Cuál es la posición de las autoridades insulares y la ONU

Desde las Islas Malvinas, las autoridades locales le restaron trascendencia al discurso de Milei señalando que los planteos de Buenos Aires se repiten de forma recurrente. El presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Jack Ford, afirmó que la comunidad insular y las empresas que operan en la zona mantendrán sus actividades con regularidad a pesar de las amenazas de sanciones.

Representantes del gobierno europeo recordaron los resultados del referéndum realizado en 2013, en el cual el 99,8% de los votantes optó por mantenerse como territorio británico de Ultramar. Según argumentaron, dicha consulta contó con observación internacional y reafirma la voluntad de los pobladores respecto de su propio futuro.

En el plano diplomático, el reclamo argentino se enmarca en la Resolución 2065 de las Naciones Unidas de 1965, la cual invita a ambas partes a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica al diferendo y abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación.

Respecto de la postura regional e internacional, desde las islas se citaron declaraciones recientes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha reiterado mantener una posición de neutralidad sobre la disputa de soberanía, reconociendo únicamente la administración de facto por parte del Reino Unido.

La postura del Gobierno: posibles sanciones y penas en zonas petroleras de la isla

El pronunciamiento británico responde a la alocución de Javier Milei, en la que sostuvo que existen «vientos de cambio» en el contexto internacional favorables a la postura argentina. Durante su intervención, el Presidente vinculó sus declaraciones con expresiones del gobierno estadounidense orientadas a una eventual revisión de su histórica neutralidad.

Javier Milei habló sobre la soberanía de Malvinas en cadena nacional.

En su mensaje, el gobierno argentino anunció que endurecerá las penas y sanciones contra las compañías petroleras que realicen actividades no autorizadas en la zona del yacimiento Sea Lion. Asimismo, cuestionó el principio de autodeterminación invocado por Londres, al considerar que la población insular constituye un asentamiento implantado en un territorio usurpado.

Como parte de la estrategia para afianzar la presencia en la región austral, la Casa Rosada confirmó la proyección de una base naval integral en la provincia de Tierra del Fuego, buscando reforzar los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur y el continente antártico.

Con información de Infobae.