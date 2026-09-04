Pechuga de pollo en salsa de limón: una receta fácil, cremosa y llena de sabor

La pechuga de pollo es uno de esos ingredientes que nunca faltan en la cocina, pero muchas veces puede resultar difícil conseguir que quede jugosa y sabrosa. Una buena salsa puede cambiar por completo el resultado.

Esta receta de pechuga de pollo en salsa de limón combina el sabor suave del pollo con el toque ácido y fresco del cítrico. El secreto está en dorar bien la carne y terminar la cocción dentro de la salsa para que absorba todo su sabor.

Además, es una preparación sencilla que puede estar lista en aproximadamente 30 minutos y funciona tanto para una comida cotidiana como para una cena especial.

Ingredientes

2 pechugas de pollo

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo

Jugo de 2 limones

Ralladura de 1 limón

150 ml de caldo de pollo

100 ml de crema de leche

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta a gusto

Perejil fresco picado

Preparación

Comenzar cortando las pechugas de pollo en filetes o porciones parejas. Condimentar con sal y pimienta.

Calentar una sartén amplia con el aceite de oliva y dorar el pollo a fuego medio-alto durante unos minutos de cada lado, hasta que tome un color dorado. Retirar y reservar.

En la misma sartén, incorporar los dientes de ajo picados y cocinar durante unos segundos, cuidando que no se quemen.

Agregar el jugo y la ralladura de limón, el caldo y la mostaza. Mezclar bien para integrar todos los sabores y dejar cocinar durante unos minutos.

Incorporar la crema de leche y bajar el fuego. Volver a colocar las pechugas en la sartén y cocinar durante unos minutos más, bañándolas con la salsa.

Cuando el pollo esté completamente cocido y la salsa haya espesado ligeramente, retirar del fuego.

Terminar con perejil fresco picado y un poco más de ralladura de limón.

Con qué acompañar el pollo al limón

Esta preparación combina especialmente bien con arroz blanco, papas al horno, puré de papas o verduras salteadas. También se puede servir con una ensalada fresca para obtener un plato más liviano.

Para intensificar el sabor cítrico, se puede sumar un poco de ralladura de limón justo antes de servir. Es importante no excederse con el jugo para evitar que la salsa quede demasiado ácida.

El resultado es una pechuga tierna, cubierta por una salsa cremosa y aromática que convierte un ingrediente cotidiano en una comida diferente.