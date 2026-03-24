Cómo funcionan los servicios en Neuquén y Roca por este martes 24 de marzo
Se conmemora hoy el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Con motivo del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este martes 24 de marzo habrá modificaciones en los servicios.
Conocé cómo funcionan hoy en Neuquén y Roca.
Así funcionan los servicios en Neuquén este 24 de marzo
Desde la Municipalidad de Neuquén detallaron cómo será el cronograma de servicios este feriado:
Recolección de residuos: no funcionará
Centros de Transferencia: martes cerrados.
Transporte: frecuencia de feriado
SAEM: martes sin cobro
Guardavidas:10 a 21 hs.
Cementerios: 9 a 19 hs.
147: 8 a 15 hs.
Protección Civil: 24 hs.
Así funcionan los servicios en Roca este 24 de marzo
En tanto, en Roca, así funciona los servicios hoy:
Colectivos: con frecuencia de feriado.
Estacionamiento: será libre y gratuito.
Comercios: los supermercados grandes funcionarán en horario normal de feriado. Solo abrirán hasta el mediodía.
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