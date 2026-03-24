Cómo funcionan los servicios en Neuquén y Roca por este martes 24 de marzo

Cambios en el estacionamiento de Neuquén. Foto: archivo Matías Subat.

Con motivo del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este martes 24 de marzo habrá modificaciones en los servicios.

Conocé cómo funcionan hoy en Neuquén y Roca.

Así funcionan los servicios en Neuquén este 24 de marzo

Desde la Municipalidad de Neuquén detallaron cómo será el cronograma de servicios este feriado:

Recolección de residuos: no funcionará

Centros de Transferencia: martes cerrados.

Transporte: frecuencia de feriado

SAEM: martes sin cobro

Guardavidas:10 a 21 hs.

Cementerios: 9 a 19 hs.

147: 8 a 15 hs.

Protección Civil: 24 hs.

Así funcionan los servicios en Roca este 24 de marzo

En tanto, en Roca, así funciona los servicios hoy:

Colectivos: con frecuencia de feriado.

Estacionamiento: será libre y gratuito.

Comercios: los supermercados grandes funcionarán en horario normal de feriado. Solo abrirán hasta el mediodía.