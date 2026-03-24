Manos que bordan memoria: los nombres de los desaparecidos del Alto Valle llegan a Buenos Aires

Muchas mujeres del mundo utilizaron el bordado como herramienta de expresión o de denuncia a lo largo de la historia. Sin ir más lejos, en Argentina, lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos. No son las primeras ni las últimas, las nuevas generaciones lo siguen haciendo.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, a nivel nacional, el espacio “Bordando Luchas” lanzó la convocatoria “No me olviden, 30 mil agujas por nuestros desaparecides”.

Se trata de una propuesta tan silenciosa como poderosa: bordar los nombres de las 30.000 personas detenidas desaparecidas del país durante la dictadura para confeccionar una gran bandera que será desplegada el 24 de marzo en Buenos Aires. La iniciativa ya trascendió fronteras porque involucra a nueve países, 13 provincias, 56 ciudades y 87 espacios de bordado.

El colectivo textil de Roca “Aguja Activa” se sumó desde la Patagonia con los nombres de víctimas del Alto Valle: Roca, Huergo, Río Colorado, Cipolletti, Cinco Saltos, hasta Bariloche. Son las identidades de personas secuestradas en otras provincias o detenidas en la región, cuyos nombres vuelven a decir presente a través del arte.

“Cada puntada es un gesto de resistencia frente al olvido. Donde hubo silencio impuesto, el hilo vuelve a nombrar, donde hubo desapariciones, la tela sostiene presencia”, dijo Romina Cascallares desde Cinco Saltos. Ella es una de las mujeres que se sumó a bordar los nombres de los y las detenidos desaparecidos de su localidad.

“No podrán ser borrados”, dijo Romina quien contó su experiencia a Diario RÍO NEGRO. Para ella, bordar sus rostros fue un “acto profundo de memoria y amor”. El hilo y la aguja, permiten recordar las historias de ellos y ellas: estudiantes, docentes, hermanas, hermanos y amigos. “Elegimos volver a nombrarlos”, contó con emoción.

“El bordado tiene una potencia comunicativa muy fuerte, muy poderosa. Porque remite a la familia, a la infancia, a un lugar donde te quisieron. Alguien bordó tu nombre en algún pañito. Te llega al corazón por lo vincular, por lo emotivo”. Nadine Carreño Conejera, integrante de Aguja Activa, Roca.

“El patriarcado ubicó el bordado como un ejercicio femenino. Nadie va a cuestionar a una mujer bordando, pero las mujeres a lo largo de la historia dieron vuelta esa exigencia y utilizan la tarea como una forma de reivindicar derechos”, aseguró.

24 de marzo: el bordado de los desaparecidos en Roca

Cuando la invitación llegó a Roca, Aguja Activa empezó a planificar la tarea. “Fue muy emotivo. Era muy fuerte lo que les sucedía con el nombre tangible. Uno ve la foto o está en el recuerdo de la persona querida pero se vuelve evidencia, ahí tan fuerte el nombre”, expresó Nadine Carreño Conejera, una de las integrantes.

Por su trabajo en el sindicato docente Unter ella ya tenía el listado. “Hice un trabajo hace muchos años con las biografías de las personas desaparecidas del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, para saber quiénes eran, qué pensaban, qué hacían”, recordó.

El punto de partida ya estaba. Luego se les ocurrió invitar a los familiares de las víctimas para convertirla en una experiencia aún más colectiva. “Sería más significativo que lo hagan ellos que son más cercanos”, contó Nadine.

Muchos de los participantes no sabían bordar pero lo hicieron igual. “Acá no hay ninguna exigencia de prolijidad, sino que es más bien un ejercicio de memoria colectiva”, aclaró.

Así fue como pusieron manos a la obra en noviembre de 2025. Cada nombre bordado sobre la tela implicó reconstruir historias: quiénes eran, a qué se dedicaban, cómo fueron secuestrados. En este entramado de hilos, el bordado se vuelve documento, testimonio y presencia.

24 de marzo: una gran bandera federal en Roca y Buenos Aires

La confección final de los paños se realizó en la cooperativa “Septiembre Textil”, mientras que la iniciativa también se replicó en otras localidades como Monte Hermoso, desde donde se enviaron textiles para integrar esta gran obra federal que concluirá en Buenos Aires.

Además, se bordaron dos banderas propias que permanecerán en Roca como registro y herramienta para actividades vinculadas a la fecha. Luego de la movilización del 24 de marzo, el trabajo será exhibido en el Museo Lorenzo Vintter, junto a los bastidores intervenidos con la pregunta que sigue vigente: “¿Dónde están?”.

“Esperamos que no se pierda la memoria, que sigan junto a nosotros marchando y reclamando justicia, que nos digan dónde están los que faltan encontrar, que siga viva la emoción”. Isabel Svetcoff, una de las integrantes de Aguja Activa.

Ellas saben que hay generaciones nuevas que desconocen sobre esta etapa histórica y anhelan que a través de sus bordados, nombres, rostros, historias; puedan acercarse al menos unos centímetros a ella. Después de todo, la tela es puente, el hilo y la aguja son vehículos: para llegar lejos y trascender, para quedarse para siempre.

Qué es Aguja Activa

“Aguja Activa” es un colectivo de entre 14 y 16 integrantes que se reúnen para bordar todos los miércoles en una biblioteca popular Lucía Epullán, en barrio Villa Obrera de Roca. La mayoría son mujeres, pero también hay un varón.

Bordan por la promoción de derechos y por la memoria. Cada 8 y 24 de marzo, es cita obligada. Participan de manera autoconvocada y voluntaria de las actividades, proyectos y causas que ellos mismos deciden defender.

“Los materiales (hilos, telas y agujas) los compramos con el dinero que recaudamos vendiendo los bordados que hacemos. Por eso decimos que somos autogestivos”, cerró Nadine.