Cómo impacta el Salario Mínimo, Vital y Móvil de septiembre 2024 en el Programa Acompañar

El Gobierno Nacional informó cambios en el Programa Acompañar destinado a víctimas de violencia de género. Para acceder a la asistencia, las mujeres y personas LGBT+ ahora deberán acreditar su situación mediante una denuncia judicial o policial. En paralelo, se informó cómo impacta el Salario Mínimo, Vital y Móvil en septiembre 2024.

A través del decreto 755/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional notificó modificaciones en el acceso al programa creado por el exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Cambios en el Programa Acompañar en septiembre 2024

Según detallaron, para acceder a la prestación del Programa Acompañar se requerirá «acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

«Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los dieciocho (18) años de edad”, explicó el texto que lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Hasta el momento de los cambios, para acceder al Programa Acompañar bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El Salario Mínimo, Vital y Móvil y el Programa Acompañar

Las prestaciones económicas del Programa Acompañar también sufrirán un recorte en el plazo de tiempo en el que se abonará la suma equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, que pasará de abonarse durante tres meses consecutivos. Anteriormente, se percibía seis meses consecutivos.

Será “no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva” a percibirse en situación de riesgo por violencia por motivos de género. El piso salarial en septiembre 2024 es de $268.056,50. En octubre 2024 el piso salarial aumentará a $271.571,22.