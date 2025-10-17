Aguinaldo en diciembre 2025: conocé las fechas de cobro para los jubilados y pensionados de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció las fechas de cobro correspondientes a diciembre 2025 para jubilados y pensionados. Ese mes es uno de los más importantes del año, ya que los beneficiarios percibirán no solo sus haberes mensuales, sino también el aumento por movilidad previsional y el medio aguinaldo.

Aguinaldo Anses en diciembre 2025

El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) —más conocido como aguinaldo— se realiza en dos cuotas: la primera en junio y la segunda en diciembre. Para calcularlo, la Anses toma como referencia la mejor remuneración del semestre, garantizando así que el monto refleje el ingreso más alto percibido en los últimos seis meses.

Según confirmó el organismo previsional, los depósitos se realizarán entre el 9 y el 23 de diciembre de 2025, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. De esta manera, todos los jubilados y pensionados recibirán en una sola liquidación tanto el haber mensual como el aguinaldo correspondiente.

Anses recordó además que la liquidación del aguinaldo se efectúa de manera automática, por lo que los titulares no necesitan realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio. Los fondos se acreditarán en las cuentas bancarias habituales o podrán cobrarse en ventanilla, según el método de cobro elegido.

Aguinaldo Anses en diciembre 2025: las fechas de cobro para los jubilados y pensionados

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores:

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre