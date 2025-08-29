Corte de luz programado en la zona centro oeste de Neuquén durante siete horas este domingo 31 de agosto
Desde la cooperativa CALF detallaron las zonas afectadas por la interrupción del servicio eléctrico.
Desde la Cooperativa CALF comunicaron que habrá cortes programados de luz para este domingo 31 de agosto en la zona centro oeste de Neuquén durante siete horas.
Horarios y zonas con cortes programados en Neuquén este domingo
Según detallaron de CALF, los horarios y los puntos del corte serán en:
- De 6 a 11, desde Catriel hasta Las Heras, entre Roca y Juan B. Justo.
- De 6 a 13:30, desde Catriel/Anaya hasta Las Heras/ Soldado Desconocido, entre Carlos H. Rodriguez y Planas,
Corte de luz en cuatro barrios de Neuquén
Desde CALF indicaron que el jueves a la noche hubo un corte de luz «debido a una emergencia». Se interrumpió el servicio en los sectores de La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay.
Señalaron que las cuadrillas trabajaron en la zona. La situación se normalizó a las 23:24.
