ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Corte de luz programado en la zona centro oeste de Neuquén durante siete horas este domingo 31 de agosto

Desde la cooperativa CALF detallaron las zonas afectadas por la interrupción del servicio eléctrico.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en Neuquén. Foto: Archivo Florencia Salto.

Corte de luz en Neuquén. Foto: Archivo Florencia Salto.

Desde la Cooperativa CALF comunicaron que habrá cortes programados de luz para este domingo 31 de agosto en la zona centro oeste de Neuquén durante siete horas.

Horarios y zonas con cortes programados en Neuquén este domingo

Según detallaron de CALF, los horarios y los puntos del corte serán en:

  • De 6 a 11, desde Catriel hasta Las Heras, entre Roca y Juan B. Justo.
  • De 6 a 13:30, desde Catriel/Anaya hasta Las Heras/ Soldado Desconocido, entre Carlos H. Rodriguez y Planas,

Corte de luz en cuatro barrios de Neuquén

Desde CALF indicaron que el jueves a la noche hubo un corte de luz «debido a una emergencia». Se interrumpió el servicio en los sectores de La Sirena, Villa Florencia, Barrio Nuevo y Barrio Limay.

Señalaron que las cuadrillas trabajaron en la zona. La situación se normalizó a las 23:24.


Temas

CALF

Cortes de luz

Neuquén

Desde la Cooperativa CALF comunicaron que habrá cortes programados de luz para este domingo 31 de agosto en la zona centro oeste de Neuquén durante siete horas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios