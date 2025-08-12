Autoridades de Aguas Rionegrinas informaron que el servicio estará cortado en un sector de Roca este martes. Conocé acá cuál fue el motivo de la baja presión del suministro en una zona de la ciudad.

Corte de agua en Roca este martes 12 de agosto: ¿Por qué se suspendió el suministro?

Este martes, desde Aguas Rionegrinas informaron que el suministro estará afectado en una zona de Roca. Esto se debe a que se está realizando la reparación de una rotura de cañería, en calle Brasil y Pasaje Azul.

Por este motivo, la zona baja de la ciudad tendrá menos presión de agua durante el día. Desde la institución informaron que el servicio regresará a la normalidad a partir de las 14 de este martes, cuando finalice el trabajo.

Por dudas, consultas o reclamos enviar mensajes por Whathsapp al 2920402808 o llamar a la línea telefónica gratuita 0800 999 24827.

Corte de agua en Roca este martes 12 de agosto: recomendaciones para cuidar el suministro

En situaciones en las cuáles el suministro se encuentra cortado, es recomendable priorizar determinadas acciones. Algunas de ellas son: