Corte total por obras en la Ruta 69 de Río Negro: a partir del 3 de marzo habrá desvíos en Villa Manzano

Vialidad Río Negro informó que a partir del 3 de marzo, la Ruta Provincial 69 sufrirá un corte total a la altura de Villa Manzano. La interrupción se hará por la obra de «Reconstrucción de Calzada, Dársena de Pesaje e Intersección Canalizada de Hormigón».

Desde la próxima semana se implementarán desvíos provisorios en el tramo comprendido entre las calles General Pacheco y Coronel Dorrego, en el acceso a Villa Manzano.

Cortan el tránsito en la Ruta 69 de Río Negro: desvíos

El Gobierno provincial informó que debido a la magnitud de las tareas, «se implementará un corte total de calzada sobre la Ruta Provincial 69 en el sector mencionado» y se habilitará un desvío con doble sentido de circulación «debidamente señalizado».

La interrupción se hará en la intersección de la calle General Pacheco y la Ruta 69, por esta razón el tránsito de Villa Manzano deberá utilizar la calle Florentino Ameghino como vía alternativa. «En el extremo opuesto del tramo intervenido se realizará un corte parcial, permitiéndose el ingreso y egreso vehicular con circulación asistida», remarcaron.

En cuanto a los trabajos informaron que «contemplan la demolición y reconstrucción de la calzada existente», además se ejecutará una «intersección canalizada en hormigón con isletas separadoras y giros a la izquierda, diseñada para optimizar la circulación del tránsito local, interurbano e interprovincial, especialmente ante el alto volumen de transporte que registra la zona».

Solicitan a los conductores y conductoras, extremar las medidas de precaución, respetar la señalización preventiva y reglamentaria, reducir la velocidad y atender las indicaciones, ya que habrá «balizamiento nocturno y dispositivos reflectivos para ordenar el tránsito».

En cuanto al plazo estimado de la obra, informaron que se prevé una duración de 60 días corridos. Será un trabajo que estará sujeto a las condiciones climáticas y al avance efectivo de obra.