Corte de luz programado en Villa La Angostura este jueves 28 de agosto durante cuatro horas

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó cortes de luz programados en la cordillera este jueves 28 de agosto. Será en Villa La Angostura durante cuatro horas.

Según detalló la interrupción del servicio eléctrico será de 9 a 13, «para realizar tareas a requerimiento de terceros». Los sitios afectados:

Puerto Manzano y Península de Puerto Manzano.

Solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.

Cortes de luz en Neuquén capital el jueves 28 de agosto

Desde la Cooperativa CALF comunicaron cortes programados de luz para este jueves 28 de agosto en la zona oeste de Neuquén durante cinco horas.

Según detallaron desde CALF la interrupción eléctrico es «por cambio de seccionadores y reparar elementos vandalizados». Las zonas afectadas serán: