ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Corte de luz programado en Villa La Angostura este jueves 28 de agosto durante cuatro horas

El EPEN informó de la interrupción del servicio eléctrico en la localidad cordillerana de Neuquén.

Redacción

Por Redacción

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

Corte de luz en una localidad de Neuquén. Foto. Gentileza EPEN.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó cortes de luz programados en la cordillera este jueves 28 de agosto. Será en Villa La Angostura durante cuatro horas.

Según detalló la interrupción del servicio eléctrico será de 9 a 13, «para realizar tareas a requerimiento de terceros». Los sitios afectados:

  • Puerto Manzano y Península de Puerto Manzano.

Solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios a efectos de reducir los inconvenientes que la falta de energía pudiese ocasionar.

Cortes de luz en Neuquén capital el jueves 28 de agosto

Desde la Cooperativa CALF comunicaron cortes programados de luz para este jueves 28 de agosto en la zona oeste de Neuquén durante cinco horas.

Según detallaron desde CALF la interrupción eléctrico es «por cambio de seccionadores y reparar elementos vandalizados». Las zonas afectadas serán:

  • De 8:30 a 13:30: zona cuenca XV, y Barrios Z1, Peumayén, 7 de Mayo, Jerusalén y Bella Vista.


Temas

Cortes de luz

Neuquén

Villa La Angostura

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó cortes de luz programados en la cordillera este jueves 28 de agosto. Será en Villa La Angostura durante cuatro horas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios