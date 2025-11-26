Cortes en el centro de Bariloche este miércoles por una competencia automovilística

Con motivo de la tradicional competencia automovilística “1000 Millas Sport”, que reúne a vehículos clásicos y deportivos de todo el país, se implementa este miércoles un operativo especial de tránsito en el centro de Bariloche. Desde el Municipio comunicaron que se dispusieron cortes en la circulación.

1000 Millas Sport: dónde son los cortes este miércoles en Bariloche

Desde el Ejecutivo detallaron que las calles afectadas son: Mai, Libertad y Panozzi, además de Quaglia, Mitre e Independencia.

El corte que inició a las 7 se extenderá hasta las 19. Señalaron que es «para garantizar la seguridad de los competidores y del público que se acerque a disfrutar del evento».

1000 Millas Sport: el cronograma de la actividad día por día

La 36º edición de las 1000 Millas Sport, se desarrollará desde hoy hasta el próximo sábado por las rutas de la región.

Como es costumbre, participarán exponentes de distintas partes del mundo, que pondrán en pista vehículos de grandes marcas y modelos de gran prestigio dentro de la industria automotriz. Para esta edición se destacan un Hispano Suiza H6C de 1930, una Bugatti Type 29/30 de 1922, una Ferrari Daytona 365 y un Shelby Cobra 289 de Ford.

Toda la acción se iniciará hoy miércoles a partir de las 14:30 con la verificación administrativa de los autos en el Centro Cívico, mientras que a las 16:30 será el turno de la verificación técnica de cada rodado en la rampa de salida.

Ya a las 17:30 está estipulada la largada simbólica donde se podrán ver estas joyas únicas en su tipo, que estarán engalanando los paisajes de Bariloche y alrededores, con modelos que van desde 1926 a 1999.

El jueves a partir de las 7 comenzará la primera etapa, partiendo desde el hotel Llao Llao – Circuito Chico – Circunvalación – Brazo Huemul – Villa La Angostura – Reserva Natural – Camino 7 Lagos – Paso Cardenal Samore – Villa La Angostura – Dina Huapi – Los Juncos – Dina Huapi – Bariloche – Llao Llao. El fin de esta etapa está prevista para las 17:30.

El viernes 28 de noviembre será el día de la segunda etapa, saliendo nuevamente desde el hotel Llao Llao a las 7 hacia Villa la Angostura, ruta de los Siete Lagos, San Martín y Junín de Los Andes, regresando por Alicura, Confluencia, Villa Llanquin, Bariloche y culminando a las 18:30 en Llao Llao como es tradición.

Para el día sábado está prevista la tercera y última etapa que se iniciará a las 7:30 en el hotel Llao Llao con un recorrido que unirá Llao Llao, Cerro Catedral, Villa Mascardi, El Bolsón y el camping Baqueanos, para luego regresar al punto de partida. A las 16.30 será la llegada y un par de horas después se conocerán los resultados allí mismo.

Esa tarde llegará uno de los momentos más esperados: la cena de gala y el remate solidario a beneficio del Banco de Alimentos y distintas ONG de la región.