Las frases más destacadas de Javier Milei en París tras recibir el premio al «economista más influyente»

Javier Milei finaliza su visita a París en el marco del Argentina Week. Luego de disertar en la sede de la OCDE y mantener encuentros con empresarios, destacados funcionarios y el presidente Emmanuel Macron, el jefe de Estado cerró su agenda en un Foro Económico, donde repasó los resultados de su gestión y recibió la distinción al «economista más influyente».

Las frases destacadas del discurso de Javier Milei

Antes de su disertación en la entrega de premios concretada en la sede del Automóvil Club de Francia, Milei se reunió con el Premio Nobel de Economía Philippe Aghion. Su discurso comenzó cerca del mediodía (hora argentina) y se extendió por unos 40 minutos, espacio en el que el mandatario destacó los logros de su gestión y agradeció el apoyo de sus «aliados políticos».

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente del mundo". pic.twitter.com/o9Fo7rSip2 October 2, 2026

A continuación, las frases más destacadas de su disertación: