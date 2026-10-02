Las frases más destacadas de Javier Milei en París tras recibir el premio al «economista más influyente»
El jefe de Estado cerró su agenda en un Foro Económico, donde repasó los resultados de su gestión y recibió la distinción al "economista más influyente". Previo a su discurso, se reunió con el Premio Nobel de Economía Philippe Aghion.
Javier Milei finaliza su visita a París en el marco del Argentina Week. Luego de disertar en la sede de la OCDE y mantener encuentros con empresarios, destacados funcionarios y el presidente Emmanuel Macron, el jefe de Estado cerró su agenda en un Foro Económico, donde repasó los resultados de su gestión y recibió la distinción al «economista más influyente».
Las frases destacadas del discurso de Javier Milei
Antes de su disertación en la entrega de premios concretada en la sede del Automóvil Club de Francia, Milei se reunió con el Premio Nobel de Economía Philippe Aghion. Su discurso comenzó cerca del mediodía (hora argentina) y se extendió por unos 40 minutos, espacio en el que el mandatario destacó los logros de su gestión y agradeció el apoyo de sus «aliados políticos».
Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente del mundo". pic.twitter.com/o9Fo7rSip2— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 2, 2026
A continuación, las frases más destacadas de su disertación:
- «Les doy mi palabra de que mientras que yo ocupe la silla eléctrica que es la presidencia argentina el equilibrio fiscal seguirá existiendo.»
- «Gracias al talento, la valentía y el coraje de mi ministro de Economía, el arquitecto del milagro, Luis «Toto» Caputo el equilibrio fiscal lo logramos en el primer mes de gestión. Es decir que en el primer mes de gestión hicimos una reducción del gasto público del 30% y pusimos las cuentas en orden desde el primer día.»
- «La Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene equilibrio fiscal en la línea financiera y tiene una relación deuda producto del 39%. La contracara de esto es que el riesgo país cayó, llegó a ubicarse en niveles debajo de los 500 puntos básicos. Sin embargo, los acontecimientos recientes en el mundo, siendo que la Argentina es un activo beta agresivo, implicaron que aumentara. Una vez que terminen todas estas convulsiones internacionales, el riesgo país volverá a bajar.»
- «Se va a desplomar el riesgo país y vamos a acelerar nuestra tasa de crecimiento seguramente a niveles del 7% u 8% per cápita, sin ninguna duda.»
- «Haber eliminado el impuesto inflacionario implicó devolverle a los argentinos cien mil millones de dólares.»
- «Argentina, cuando nosotros llegamos, llevaba 12 años de un PBI estancado. Después del momento glorioso de Argentina a inicios del siglo XX, decidió abandonar el modelo liberal y decidió tomar una línea fascista, una línea socialista, que después derivó en una catástrofe.»
- «No había condiciones naturales de presión y temperatura, era un caos. Por eso me eligieron a mí si no en condiciones normales eso no hubiera pasado nunca.»
- «Quiero dar las gracias por el premio, por permitirme estar aquí. Es una tarea que es bastante ingrata (ser Presidente) en la cual uno debe enfrentar todo tipo de circunstancias, tiene que tomar un montón de costos, tiene que soportar mentiras, calumnias, injurias que manchen el buen nombre y honor, el propio y el de la propia familia.»
- «No soy más que un privilegiado de tener la suerte de poder guiar a un conjunto de gigantes, que son los que están haciendo posible que la Argentina sea grande nuevamente.»
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