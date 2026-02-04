Créditos ANSES: cómo monitorear tu préstamo en febrero 2026 y no afectar tu asignación

En un contexto de readecuación de las partidas presupuestarias para 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene canales activos para que los titulares de asignaciones puedan monitorear el estado de sus Créditos ANSES y los compromisos financieros vigentes.

Tras la baja de los créditos directos de ANSES mediante el decreto 421/2025, la prioridad para quienes ya poseen un préstamo es el control estricto de los descuentos mensuales para no afectar el cobro neto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en febrero 2026 se posiciona en $129.096.

Mientras el Congreso analiza debatir un nuevo proyecto para reactivar líneas de financiamiento a través de ANSES por hasta $1.500.000 destinadas a cancelar deudas, la plataforma digital del organismo sigue siendo la herramienta clave para la autogestión de los créditos actuales.

Cómo consultar tu Crédito ANSES por internet: paso a paso

Para quienes ya tienen un préstamo activo de ANSES y necesitan previsibilidad sobre su economía familiar, el proceso de consulta es 100% digital. Se puede realizar tanto desde una computadora como a través de la app mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, el usuario debe dirigirse a la solapa “Créditos ANSES” y seleccionar la opción “Consultar monto”. En esta sección es posible:

Revisar créditos vigentes : conocer el saldo pendiente y el estado de la deuda.

: conocer el saldo pendiente y el estado de la deuda. Descargar el contrato : acceder al documento original para verificar la cantidad total de cuotas pactadas.

: acceder al documento original para verificar la cantidad total de cuotas pactadas. Detalle de cuotas : ver el monto exacto que se descontará en el próximo calendario de pagos de febrero 2026 .

: ver el monto exacto que se descontará en el próximo calendario de pagos de . Cambio de CBU: gestionar la cuenta bancaria donde se realiza el débito de las cuotas en caso de haber modificado el medio de cobro.

Préstamos para AUH: qué se sabe sobre la vuelta de los Créditos ANSES en 2026

La expectativa por el regreso de los préstamos «blandos» de ANSES crece ante la presentación de un nuevo proyecto de ley que busca utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para ofrecer alivio financiero. A diferencia de los esquemas anteriores, la iniciativa propone que el dinero se transfiera directamente a las entidades acreedoras (bancos o financieras) para saldar deudas de los beneficiarios, evitando el manejo de efectivo.

De aprobarse en las sesiones ordinarias de marzo 2026, los nuevos créditos tendrían una tasa regulada (TAMAR + 10 puntos) y un tope estricto: la cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto de la asignación. Esto busca proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a los costos financieros actuales de las tarjetas de crédito.