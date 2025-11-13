Créditos: cómo es el préstamo del Banco Nación para autos 0 km o usados

El Banco Nación presentó una nueva línea de créditos destinada a quienes buscan comprar un auto 0 km o usado, con un sistema completamente digital y condiciones de financiamiento inéditas para el contexto actual. La iniciativa, denominada +Autos, ofrece préstamos de hasta $100 millones con plazos máximos de 72 meses (seis años). Los detalles en esta nota.

Créditos: cómo es el préstamo del Banco Nación para comprar autos

El programa del Banco Nación apunta a simplificar el acceso al crédito automotor, permitiendo que tanto clientes como no clientes del banco gestionen el trámite sin necesidad de concurrir a una sucursal. Todo el proceso se inicia directamente en la concesionaria adherida y se valida desde el celular del solicitante.

De esta manera, el Banco Nación se suma a la tendencia de digitalización del sistema financiero, ofreciendo una herramienta que busca impulsar la venta de autos nuevos y usados en un momento donde el financiamiento privado resulta cada vez más limitado y costoso.

Créditos +Autos: cómo funciona el nuevo programa

El préstamo se tramita directamente en las concesionarias adheridas al plan. El comprador solo debe presentar su DNI y el vendedor ingresa los datos al sistema del Banco Nación. Luego, el usuario recibe un correo con un enlace para validar su identidad mediante biometría facial en la app BNA+, aceptar los términos y recibir la aprobación del crédito.

Este sistema permite que todo el proceso sea 100% digital, sin papeles ni firmas presenciales. En apenas unos minutos, el solicitante puede conocer si su préstamo fue aprobado, lo que agiliza la compra del vehículo y reduce tiempos de gestión.

El programa aplica tanto para vehículos 0 km como usados de hasta 10 años de antigüedad, ya sean autos, utilitarios o pickups, nacionales o importados.

Montos, plazos y tasas del crédito del Banco Nación

El monto máximo financiable es de hasta $100 millones, con un plazo de devolución de hasta 72 meses bajo el sistema de amortización francés.

Se puede financiar hasta el 100% del valor del vehículo, IVA incluido.

No cubre gastos adicionales como patentamiento o seguro.

La tasa fija nominal anual (TNA) es del 50%, con una tasa efectiva anual (TEA) del 63,21% y un costo financiero total (CFT) estimado del 80,44%.

Una de las principales ventajas es que el crédito se otorga “a sola firma”, sin necesidad de garantía prendaria ni pagaré. Esto lo convierte en una de las opciones más ágiles y competitivas dentro del mercado financiero local.

Quiénes pueden acceder al crédito del Banco Nación

Pueden solicitarlo personas mayores de 18 años, incluyendo jubilados y pensionados, siempre que sean aptos crediticiamente. No es necesario ser cliente del banco: quienes no lo sean pueden registrarse en la app BNA+, abrir su cuenta y realizar el trámite.

El crédito no está disponible para personas jurídicas (empresas o sociedades), por lo que apunta exclusivamente al público particular. Además, el banco recomienda verificar previamente en la concesionaria si el vehículo está dentro del programa.

Créditos del Banco Nación: ventajas frente al financiamiento tradicional

El lanzamiento del programa +Autos se da en un contexto de estabilidad cambiaria y tasas controladas, lo que abre una ventana favorable para pensar en créditos a largo plazo. Frente a los planes de ahorro o el financiamiento privado, el crédito del BNA ofrece una tasa más baja y condiciones transparentes, además de un trámite mucho más ágil.

Al poder financiar autos usados con hasta diez años de antigüedad, el plan también amplía las posibilidades para quienes buscan opciones más económicas o quieren acceder a su primer vehículo. Esto convierte al programa en una alternativa real para familias, trabajadores independientes y jóvenes profesionales.

