Créditos para jóvenes en Neuquén: de cuánto es el préstamo para movilidad sustentable y qué se puede comprar

El Gobierno de Neuquén anunció una línea de créditos destinada a jóvenes para financiar la movilidad sustentable. La propuesta del Banco Provincia del Neuquén (BPN) contempla préstamos para bicicletas eléctricas, monopatines y motos eléctricas con montos de hasta $6.000.000 y plazos de hasta 60 meses.

Según informó el BPN, los financiamientos forman parte de un paquete de préstamos para personas de 18 a 35 años. La idea es ampliar el acceso a herramientas de movilidad urbana con menor impacto ambiental y costos operativos reducidos.

Cuánto dinero prestan y qué opciones de movilidad sustentable se pueden financiar en Neuquén

La línea denominada Movilidad Sustentable permite financiar distintos tipos de vehículos eléctricos o de bajo impacto ambiental. Incluye bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos, motos eléctricas y bicicletas tradicionales adquiridas en comercios adheridos.

El monto máximo disponible es de $6.000.000, con un plazo de devolución de hasta 60 meses. La tasa parte desde el 35% TNA, según informó el banco provincial. El financiamiento apunta a recorridos urbanos y traslados diarios.

El plan apunta a jóvenes de 18 a 35 años con financiamiento para distintos proyectos personales. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

La iniciativa fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Allí afirmó: “no se trata solo de productos bancarios, sino de una apuesta concreta a su autonomía”.

El plan de créditos para jóvenes incluye tecnología, alquileres y vivienda en Neuquén

Además de movilidad sustentable, el programa contempla otras líneas de crédito para jóvenes. Entre ellas se encuentran préstamos para tecnología, vivienda, alquileres y compra de vehículos.

Desde el Gobierno indicaron que las condiciones, requisitos y comercios adheridos se pueden consultar en el sitio oficial del BPN. El acceso a los préstamos está sujeto a evaluación crediticia.