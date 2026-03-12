Créditos para jóvenes en Neuquén: de cuánto es el préstamo para movilidad sustentable y qué se puede comprar
El Banco Provincia del Neuquén lanzó créditos para jóvenes de 18 a 35 años con foco en movilidad sustentable. Incluyen financiamiento para bicicletas eléctricas, monopatines y motos eléctricas con tasas desde 35% TNA.
El Gobierno de Neuquén anunció una línea de créditos destinada a jóvenes para financiar la movilidad sustentable. La propuesta del Banco Provincia del Neuquén (BPN) contempla préstamos para bicicletas eléctricas, monopatines y motos eléctricas con montos de hasta $6.000.000 y plazos de hasta 60 meses.
Según informó el BPN, los financiamientos forman parte de un paquete de préstamos para personas de 18 a 35 años. La idea es ampliar el acceso a herramientas de movilidad urbana con menor impacto ambiental y costos operativos reducidos.
Cuánto dinero prestan y qué opciones de movilidad sustentable se pueden financiar en Neuquén
La línea denominada Movilidad Sustentable permite financiar distintos tipos de vehículos eléctricos o de bajo impacto ambiental. Incluye bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos, motos eléctricas y bicicletas tradicionales adquiridas en comercios adheridos.
El monto máximo disponible es de $6.000.000, con un plazo de devolución de hasta 60 meses. La tasa parte desde el 35% TNA, según informó el banco provincial. El financiamiento apunta a recorridos urbanos y traslados diarios.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Allí afirmó: “no se trata solo de productos bancarios, sino de una apuesta concreta a su autonomía”.
El plan de créditos para jóvenes incluye tecnología, alquileres y vivienda en Neuquén
Además de movilidad sustentable, el programa contempla otras líneas de crédito para jóvenes. Entre ellas se encuentran préstamos para tecnología, vivienda, alquileres y compra de vehículos.
Desde el Gobierno indicaron que las condiciones, requisitos y comercios adheridos se pueden consultar en el sitio oficial del BPN. El acceso a los préstamos está sujeto a evaluación crediticia.
