Cruce seguro hoy a Chile: horarios y estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro

Antes de viajar a Chile este jueves 23 de octubre 2025, es clave revisar la información actualizada de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro. En esta guía de servicios, detallamos el estado de las rutas, los horarios de atención y la documentación obligatoria para cruzar desde Argentina. ¡Viajá tranquilo!

Pasos de Neuquén y Río Negro a Chile: estado y demoras hoy, jueves 23 de octubre 2025

Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro para hoy, jueves 23 de octubre 2025. A continuación, consultá la información actualizada sobre el tránsito, las posibles demoras en Aduana, el pronóstico del clima en alta montaña y cuáles son los requisitos obligatorios para salir de Argentina.

Paso Pino Hachado hoy: jueves 23 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención al público: de 8 a 19.

ATENCIÓN : Calzada despejada, zona con animales sueltos.

: Calzada despejada, zona con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM48, equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma hoy: miércoles 22 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.

ATENCIÓN : Posible formación de hielo.

: Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum hoy: jueves 23 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar por horarios de barcaza.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

: Sectores con hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: jueves 23 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

: Sectores con hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré hoy: jueves 23 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

en horario normal: de 8 a 19. Calzada húmeda, posible formación de hielo.

ATENCIÓN : Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

: Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen hoy: jueves 23 de octubre 2025

PASO CERRADO aún al tránsito en general hasta fin de mes. Podría habilitarse a partir del 30 de octubre 2025 .

aún al tránsito en general hasta fin de mes. Podría habilitarse a partir del . Se esperan confirmaciones en las próximas horas.

¿Cómo está el clima en los pasos a Chile hoy, jueves 23 de octubre 2025?

Para este jueves 23 de octubre 2025, personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:

Se mantiene la variabilidad en el estado del tiempo en el norte de la Patagonia.

Alternancia de aire cálido y húmedo con el ingreso de pulsos fríos.

Ingreso de aire polar con lluvias y nevadas en cordillera.

Altas presiones con noches y madrugadas frías en el comienzo de la semana.

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Cómo circular en los pasos a Chile hoy: rutas y requisitos del auto este jueves 23 de octubre 2025

Vialidad Nacional en Argentina indica, este jueves 23 de octubre 2025: