Cruzá seguro a Chile: horarios y estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro hoy

¿Vas a manejar a Chile hoy? Consultá el estado actualizado de los pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro para este lunes 20 de octubre 2025. Antes de salir, este es el reporte clave: revisá si hay demoras, cómo están las rutas, el pronóstico del tiempo, los horarios de apertura y cierre, y si se exigen cadenas en cruces clave como Pino Hachado y Cardenal Samoré.

Pasos fronterizos a Chile lunes 20 de octubre 2025: ¿Cómo están los cruces desde Argentina hoy?

Repasá a continuación el reporte del estado de los pasos fronterizos entre Argentina y Chile, este lunes 20 de octubre 2025. Toda la información oficial y actualizada sobre el tránsito, posibles demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado hoy: lunes 20 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención al público: de 8 a 19.

ATENCIÓN : Calzada despejada, zona con animales sueltos.

: Calzada despejada, zona con animales sueltos. Posible caída de piedras en el KM48, equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma hoy: lunes 20 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.

ATENCIÓN : Posible formación de hielo.

: Posible formación de hielo. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum hoy: lunes 20 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar por horarios de barcaza.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

: Sectores con hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: lunes 20 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de atención: de 8 a 20.

ATENCIÓN : Sectores con hielo y barro.

: Sectores con hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré hoy: lunes 20 de octubre 2025

PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.

en horario normal: de 8 a 19. Calzada despejada, transitar a velocidad precautoria.

ATENCIÓN : Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.

: Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen hoy: lunes 20 de octubre 2025

PASO CERRADO aún al tránsito en general. Podría habilitarse a partir del 30 de octubre 2025.

Se esperan confirmaciones en las próximas horas.

Pronóstico del tiempo lunes 20 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?

Para este lunes 20 de octubre 2025, personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:

Norte de la Patagonia con aire cálido, nubosidad variable y períodos inestables.

Ingreso de pulsos fríos en cordillera, con lluvias y nevadas débiles.

Variabilidad en el estado del tiempo. Atención para circular.

Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este lunes 20 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile

