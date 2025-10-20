Cruzá seguro a Chile: horarios y estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro hoy
¿Querés saber cómo están los pasos fronterizos a Chile hoy? Este lunes 20 de octubre 2025, te informamos acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular.
¿Vas a manejar a Chile hoy? Consultá el estado actualizado de los pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro para este lunes 20 de octubre 2025. Antes de salir, este es el reporte clave: revisá si hay demoras, cómo están las rutas, el pronóstico del tiempo, los horarios de apertura y cierre, y si se exigen cadenas en cruces clave como Pino Hachado y Cardenal Samoré.
Pasos fronterizos a Chile lunes 20 de octubre 2025: ¿Cómo están los cruces desde Argentina hoy?
Repasá a continuación el reporte del estado de los pasos fronterizos entre Argentina y Chile, este lunes 20 de octubre 2025. Toda la información oficial y actualizada sobre el tránsito, posibles demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.
¡Viajá tranquilo con esta información!
Paso Pino Hachado hoy: lunes 20 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención al público: de 8 a 19.
- ATENCIÓN: Calzada despejada, zona con animales sueltos.
- Posible caída de piedras en el KM48, equipos operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Icalma hoy: lunes 20 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de egreso: de 8 a 19 | Horario de ingreso: de 8 a 17.
- ATENCIÓN: Posible formación de hielo.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Hua Hum hoy: lunes 20 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario habilitado: de 8 a 20. Consultar por horarios de barcaza.
- ATENCIÓN: Sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Mamuil Malal (ex Tromen) hoy: lunes 20 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal.
- Horario de atención: de 8 a 20.
- ATENCIÓN: Sectores con hielo y barro.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Cardenal Samoré hoy: lunes 20 de octubre 2025
- PASO HABILITADO en horario normal: de 8 a 19.
- Calzada despejada, transitar a velocidad precautoria.
- ATENCIÓN: Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
- Portación obligatoria de cadenas.
Paso Pichachen hoy: lunes 20 de octubre 2025
PASO CERRADO aún al tránsito en general. Podría habilitarse a partir del 30 de octubre 2025.
Se esperan confirmaciones en las próximas horas.
Pronóstico del tiempo lunes 20 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy?
Para este lunes 20 de octubre 2025, personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el pronóstico para la zona de lagos anticipa:
- Norte de la Patagonia con aire cálido, nubosidad variable y períodos inestables.
- Ingreso de pulsos fríos en cordillera, con lluvias y nevadas débiles.
- Variabilidad en el estado del tiempo. Atención para circular.
Si cruzás por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.
Consideraciones para circular por los pasos fronterizos este lunes 20 de octubre 2025: conexión Argentina – Chile
Vialidad Nacional en Argentina indica, este lunes 20 de octubre 2025:
- Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno.
- Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento.
- Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.
