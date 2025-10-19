¡Alerta Patagonia! Lunes cálido con viento intenso y probables tormentas en Neuquén y Río Negro

Este lunes, Neuquén y Río Negro, experimentará una jornada cálida con viento del sudoeste, acompañado de nubosidad variable y períodos de inestabilidad, con probables tormentas dispersas en el centro y este de la región.

Según la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), el ingreso de pulsos fríos en la cordillera generará a lo largo de la semana lluvias y nevadas débiles, mientras que en los valles, la meseta y la costa se mantendrá un estado del tiempo variable, alternando días soleados con nublados y posibles precipitaciones aisladas.

El aire cálido del norte y noreste se combina con estas condiciones, generando contrastes de temperatura entre el día y la noche en gran parte de la región, por lo que se recomienda estar atentos a los cambios del clima, especialmente en actividades al aire libre y tránsito en rutas.

Neuquén: temperaturas que rondarán los 30 ºC

La AIC anticipa para este lunes una jornada con cielo cubierto e inestabilidad en Neuquén, la temperatura máxima alcanzará los 30 ºC, mientras que por la noche descenderá hasta los 9 ºC, marcando un contraste importante entre el día y la noche.

Los vientos soplarán desde el oeste-suroeste (OSO) a 24 km/h, con ráfagas de hasta 48 km/h, lo que podría afectar la circulación y algunas actividades al aire libre.

Roca y Cipolletti: inestable y con cielo cubierto por la noche

La AIC pronostica para este lunes una jornada con cielo inestable durante el día y cubierto por la noche en el Alto Valle. Las temperaturas se mantendrán cálidas durante la jornada, con máximas de 30 ºC, mientras que por la noche descenderán hasta 9 ºC.

El viento soplará desde el oeste-suroeste (OSO) a 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 58 km/h.

Las Grutas: lunes despejado en la costa rionegrina

Este lunes Las Grutas tendrá una jornada mayormente despejada durante el día, con máximas que alcanzarán los 29 ºC, y cielo cubierto por la noche, cuando la temperatura descenderá hasta 11 ºC.

El viento soplará desde el oeste-suroeste (OSO) a 32 km/h, con ráfagas de hasta 38 km/h.

Viedma: cubierto durante el día

La AIC indica que este lunes Viedma tendrá una jornada mayormente cubierta durante el día, con temperaturas que alcanzarán los 32 ºC, y cielo inestable por la noche, cuando la mínima descenderá hasta los 6 ºC.

Los vientos soplarán a 42 km/h, con ráfagas de hasta 44 km/h, generando condiciones ventosas especialmente durante la tarde-noche.