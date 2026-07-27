Cuándo es el próximo fin de semana largo de agosto y qué feriados quedan en 2026

Terminado el receso invernal y tras el intenso movimiento que generó el tramo final de la Copa del Mundo, una pregunta se vuelve recurrente: ¿cuándo es el próximo feriado nacional y cuántos días de descanso quedan en el año?

La respuesta está en el esquema oficial del Ministerio del Interior. Durante agosto de 2026 habrá un solo feriado nacional, pero con una excelente noticia para el turismo y el descanso: cae día lunes, garantizando de manera directa un fin de semana largo de tres días consecutivos sin necesidad de traslados artificiales.

Cuándo cae el feriado de agosto 2026 y qué se conmemora

El feriado nacional corresponderá al lunes 17 de agosto, fecha en la que se rinde homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado el Padre de la Patria y figura central en la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Al coincidir directamente con el inicio de la semana, no requerirá modificaciones en el calendario y configurará el primer gran descanso del segundo semestre:

Sábado 15 de agosto: descanso habitual.

descanso habitual. Domingo 16 de agosto: descanso habitual.

descanso habitual. Lunes 17 de agosto: feriado nacional inamovible (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín).

Por qué el 17 de agosto es una fecha patria clave

Cada 17 de agosto la Argentina recuerda la figura del militar y político que lideró el histórico Ejército de los Andes. Su gesta libertadora no solo selló la soberanía nacional tras la Revolución de Mayo y el Congreso de Tucumán, sino que se consolidó como el pilar fundamental para la emancipación de Sudamérica.

La jornada busca mantener vivo su legado de austeridad, estrategia militar e integración de los pueblos latinoamericanos.

Cronograma: todos los fines de semana largos que quedan en 2026

Para quienes planifican escapadas o viajes de descanso, el calendario oficial reserva varios descansos extendidos antes de cerrar el año: