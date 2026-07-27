Cuándo es el próximo fin de semana largo de agosto y qué feriados quedan en 2026
Con las vacaciones de invierno terminadas en casi todo el país y la fiebre del Mundial 2026 quedando atrás, los argentinos ya miran el calendario oficial de feriados. La confirmación del único día de descanso del mes, las fechas clave del segundo semestre y el megapuente de cuatro días.
Terminado el receso invernal y tras el intenso movimiento que generó el tramo final de la Copa del Mundo, una pregunta se vuelve recurrente: ¿cuándo es el próximo feriado nacional y cuántos días de descanso quedan en el año?
La respuesta está en el esquema oficial del Ministerio del Interior. Durante agosto de 2026 habrá un solo feriado nacional, pero con una excelente noticia para el turismo y el descanso: cae día lunes, garantizando de manera directa un fin de semana largo de tres días consecutivos sin necesidad de traslados artificiales.
Cuándo cae el feriado de agosto 2026 y qué se conmemora
El feriado nacional corresponderá al lunes 17 de agosto, fecha en la que se rinde homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, considerado el Padre de la Patria y figura central en la independencia de Argentina, Chile y Perú.
Al coincidir directamente con el inicio de la semana, no requerirá modificaciones en el calendario y configurará el primer gran descanso del segundo semestre:
- Sábado 15 de agosto: descanso habitual.
- Domingo 16 de agosto: descanso habitual.
- Lunes 17 de agosto: feriado nacional inamovible (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín).
Por qué el 17 de agosto es una fecha patria clave
Cada 17 de agosto la Argentina recuerda la figura del militar y político que lideró el histórico Ejército de los Andes. Su gesta libertadora no solo selló la soberanía nacional tras la Revolución de Mayo y el Congreso de Tucumán, sino que se consolidó como el pilar fundamental para la emancipación de Sudamérica.
La jornada busca mantener vivo su legado de austeridad, estrategia militar e integración de los pueblos latinoamericanos.
Cronograma: todos los fines de semana largos que quedan en 2026
Para quienes planifican escapadas o viajes de descanso, el calendario oficial reserva varios descansos extendidos antes de cerrar el año:
- Octubre (del 10 al 12): Fin de semana largo de 3 días por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (lunes 12).
- Noviembre (del 21 al 23): Fin de semana largo de 3 días por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado al lunes 23).
- Diciembre (del 5 al 8): Fin de semana XL de 4 días gracias al puente turístico del lunes 7 y el feriado religioso de la Inmaculada Concepción de María el martes 8.
- Diciembre (del 25 al 27): Fin de semana largo de 3 días por las celebraciones de Navidad (viernes 25).
Comentarios