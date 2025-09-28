¿Cuándo es el Día de la Madre 2025 en Argentina? Todo sobre esta tradición

Día de la Madre en Argentina 2025: ¿Cuándo es y por qué se celebra? Con la llegada de octubre, se acerca una de las celebraciones más importantes del calendario. Repasamos la fecha exacta y el origen de la celebración del Día de la Madre. Conocé a continuación el motivo de esta tradición y cómo planificar un festejo acorde.

¿Cuándo es el Día de la Madre 2025 en Argentina?

Si no se definen cambios posteriores, el Día de la Madre 2025 en Argentina se celebra el tercer domingo de octubre, como ya es tradición oficial en nuestro país. Así, según el calendario oficial, se festejará el domingo 19 de octubre 2025.

A diferencia de otros países, Argentina celebra el Día de la Madre en octubre cada año, mientras que en otras tradiciones se acostumbra a festejarlo en mayo, una fecha que empezó a viralizarse también en redes sociales.

¿Por qué en Argentina se celebra el Día de la Madre en octubre?

Las celebraciones por el el Día de la Madre en cada mes de octubre tiene raíces religiosas. Originalmente, la Iglesia Católica lo vinculó con la festividad de la Maternidad de la Virgen María, que se celebraba el 11 de octubre.

Con el tiempo, para facilitar y resolver los encuentros familiares, se trasladó al tercer domingo de octubre, sobre todo en Argentina, y desde entonces se mantiene como una costumbre nacional.