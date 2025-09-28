Día del Empleado de Comercio 2025: cómo se pagan los sueldos en el feriado nacional

La liquidación de sueldos de comercio en septiembre de 2025 obliga a pagar el 26 de septiembre como feriado nacional por ser el Día del Empleado de Comercio. Además, se incorpora el tercer tramo del 1% de aumento y se mantiene vigente la suma fija no remunerativa de $40.000, según las pautas del CCT 130/75.

El Día del Empleado de Comercio se liquida como un feriado nacional, según establece la Ley 26.541. Teniendo esto en cuenta, hay dos escenarios posibles:

Si el Empleado Descansa (No Trabaja)

Pago Completo: El empleado recibe su salario mensual íntegro sin ningún tipo de descuento.

Ausencia: No necesita justificar la ausencia ni se le puede exigir compensarla con francos o la reducción de otras jornadas de descanso.

Si el Empleado Trabaja (Presta Servicios)

Pago Doble (Recargo del 100%): El empleador debe abonar la jornada con un recargo del 100% sobre el salario habitual, aplicando el régimen de feriado nacional.

Base de Cálculo: La liquidación se realiza sobre el salario de convenio de la categoría laboral.

El Ministerio de Trabajo confirma que esta modalidad de pago es uniforme en todo el país y para todas las categorías. Además, el esquema es fiscalizable por las autoridades laborales, y el trabajador puede reclamar el pago doble en caso de haber trabajado.

Detalles de la Última Paritaria de Empleados de Comercio

El acuerdo más reciente para el sector mercantil, homologado en julio de 2025, consta de dos componentes principales: el aumento no remunerativo y su incorporación al sueldo básico y el aumento paritario anual.

La paritaria estableció una suma fija mensual no remunerativa de $40.000. Este monto es de pago obligatorio desde julio hasta diciembre de 2025 y, a partir de ese último mes, se incorpora de manera permanente al salario básico de convenio.

Además, los empleados recibieron la tercera cuota del aumento paritario anual del 6%. Este incremento se aplica en tramos de 1% mensual sobre los salarios base y se refleja en la liquidación de septiembre.

Las siguientes cifras representan los salarios brutos de referencia para la jornada completa en septiembre de 2025, e incluyen tanto los aumentos del 1% como la suma no remunerativa de $40.000: