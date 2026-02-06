Nuevo DNI: la guía definitiva para actualizar el documento, paso a paso

Febrero 2026 llega con la incorporación oficial del nuevo DNI. Este nuevo ejemplar, adaptado a los más altos estándares internacionales de seguridad, no solo busca prevenir falsificaciones, sino que agiliza los trámites digitales gracias a su tecnología de contacto.

Para quienes perciben asignaciones y prestaciones sociales, mantener el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado es el primer requisito para asegurar la continuidad de cualquier gestión ante organismos públicos, evitando demoras innecesarias en la validación de la identidad.

No es obligatorio cambiar tu DNI actual si todavía está vigente y en buen estado; ambos modelos convivirán hasta que el stock anterior se agote.

¿Qué cambia en el nuevo DNI?

El diseño 2026 incorpora elementos gráficos que rinden homenaje a la identidad nacional, como la escarapela argentina enmarcando el retrato, el mapa bicontinental y el Sol de Mayo. Sin embargo, los cambios más profundos son tecnológicos:

Grabado Láser : los datos personales están grabados integralmente con láser sobre una tarjeta de policarbonato, lo que hace casi imposible su alteración.

: los datos personales están grabados integralmente con láser sobre una tarjeta de policarbonato, lo que hace casi imposible su alteración. Chip sin contacto (NFC) : permite la lectura de datos mediante dispositivos móviles compatibles, facilitando la validación de identidad en aplicaciones oficiales.

: permite la lectura de datos mediante dispositivos móviles compatibles, facilitando la validación de identidad en aplicaciones oficiales. Código QR: ubicado en el reverso, permite una verificación rápida y digital de los datos filiatorios del titular.

Paso a paso: cómo sacar el turno y gestionar el nuevo DNI

El proceso se ha simplificado para realizarse casi íntegramente de forma digital antes de asistir a la oficina:

Sacar turno: ingresá a la app Mi Argentina o a la web oficial del RENAPER. Seleccioná la oficina más cercana (pueden ser Registros Civiles, centros RENAPER o algunas oficinas habilitadas de ANSES). Pago de la tasa: podés abonar de forma online al momento de sacar el turno o presencialmente en el centro de documentación. Trámite presencial: presentate con la constancia de turno. Si es para un menor de 14 años, debe ir acompañado por padre, madre o tutor con su partida de nacimiento original. Seguimiento y recepción: con el ID de trámite, podés seguir el estado del envío en mitramite.renaper.gob.ar. El correo lo entregará en el domicilio declarado bajo firma de un mayor de 18 años.

Nuevo DNI: quiénes deben renovar el documento este 2026

Existen tres grupos que deben pasar obligatoriamente por el Registro Civil durante 2026 para no quedar fuera del sistema: