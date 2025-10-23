Internet rápida, barata y sin cables: la nueva propuesta de un gigante telefónico

La competencia por ofrecer Internet de alta velocidad en Argentina se intensifica. Claro, uno de los gigantes de las telecomunicaciones, anunció el lanzamiento de un servicio de Internet inalámbrica para hogares, dirigido principalmente a clientes urbanos que aún enfrentan problemas de conectividad o carecen de acceso a fibra óptica. La propuesta busca competir con alternativas como Starlink, especialmente en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y localidades de Entre Ríos, donde la saturación de la red limita la velocidad y calidad del servicio.

El nuevo servicio utiliza la red móvil de Claro, incluyendo su cobertura 5G, para ofrecer internet fijo a domicilio mediante un router autoinstalable. Esto significa que los usuarios pueden activar el servicio sin la visita de un técnico, un detalle que simplifica la adopción del producto y elimina costos de instalación, informó iProfesional.

Características y precios del paquete de 400 GB

Claro promociona un plan mensual de 400 GB con velocidades de hasta 100 MB de descarga a un costo de $16.999 por mes. Para acceder al servicio, el cliente debe adquirir un router autoinstalable con un precio de $165.600, con facilidades de financiación disponibles.

Además del plan principal, la compañía ofrece una versión base con 200 GB mensuales y velocidad de hasta 10 MB, y permite la compra de paquetes adicionales de 50 GB por 30 días una vez que se agotan los datos incluidos. El servicio está sujeto a factibilidad técnica y a la cobertura de la red 5G en cada zona.

Instalación simple y restricciones

La instalación se realiza en tres pasos: colocar el chip de Claro en el router, conectarlo a la corriente eléctrica y esperar hasta que la luz indicadora se vuelva azul, momento en que el equipo queda activo (el proceso puede demorar hasta 6 horas). Claro recomienda ubicar el router sobre una superficie despejada, lejos de electrodomésticos que puedan interferir con la señal, como heladeras o microondas.

El servicio, sin embargo, tiene restricción geográfica estricta: el router solo funcionará dentro del hogar y en la dirección registrada al momento de la activación. Intentar mover el equipo a otra ubicación provocará su bloqueo, limitando su uso al domicilio original.