A pocas semanas del comienzo del verano, el fenómeno climático de El Niño empieza a tener un peso importante en la planificación de las vacaciones 2027. La posibilidad de una temporada con mayor inestabilidad genera incertidumbre entre los turistas que tienen previsto viajar a la Costa Atlántica bonaerense.

A las preocupaciones económicas se suma un nuevo interrogante: cómo estará el tiempo durante los meses de mayor movimiento turístico.

Este escenario favorece una modalidad de viaje que viene creciendo en los últimos años, con estadías más breves y decisiones que se toman cada vez más cerca de la fecha de salida.

El Niño: qué se espera para el verano 2027 en la Costa Atlántica

El calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, característico de El Niño, modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en diferentes regiones del planeta.

Según las perspectivas climáticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), difundidas por distintos medios nacionales, existen mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las habituales en buena parte de la provincia de Buenos Aires, aunque esta tendencia pierde intensidad hacia el este.

El meteorólogo Esteban Zuccaro explicó a iProfesional que en la región costera también podrían registrarse temperaturas inferiores a los promedios habituales.

Sin embargo, esto no significa que todo el verano estará marcado por las lluvias. Las precipitaciones podrían concentrarse en determinados episodios, intercalados con jornadas soleadas y temperaturas agradables.

Vacaciones 2027: cómo vienen las reservas en la Costa Atlántica

Los primeros datos muestran un comportamiento dispar entre los destinos turísticos bonaerenses.

En Villa Gesell, las reservas preliminares para enero se ubican entre el 35% y el 40%, según información difundida este sábado 28 de noviembre por iProfesional.

En Mar del Plata, las autoridades turísticas advierten una tendencia hacia las escapadas y las vacaciones de menor duración, con decisiones que se definen sobre la fecha.

Aunque las perspectivas meteorológicas influyen en la planificación, desde el sector consideran que la situación económica continúa siendo uno de los principales condicionantes.

Cómo organizar las vacaciones ante la influencia de El Niño

La incertidumbre climática no implica necesariamente que los turistas deban modificar sus destinos. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que pueden facilitar la planificación:

Elegir alojamientos con políticas flexibles de cancelación.

Buscar destinos que ofrezcan actividades más allá de la playa.

Consultar los pronósticos meteorológicos durante los días previos al viaje.

Comparar alternativas de alojamiento y transporte.

Prestar atención a las alertas meteorológicas oficiales.

Qué impacto podría tener El Niño en el verano de la Patagonia

Los efectos del fenómeno climático no se manifiestan de la misma manera en todas las regiones argentinas.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticiparon en octubre, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, que el norte de la Patagonia podría experimentar un comienzo de verano con temperaturas moderadas y episodios de calor intenso de menor duración.

De todos modos, las perspectivas deberán actualizarse a medida que avance la temporada.

La clave para organizar las vacaciones será distinguir entre las tendencias climáticas de largo plazo y los pronósticos meteorológicos de corto alcance. Por ahora, ningún especialista puede determinar con precisión qué quincena tendrá mejores condiciones para disfrutar de la playa.