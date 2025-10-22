DNI físico o digital: ¿cuál sirve para votar en las elecciones de este 26 de octubre?

Faltan días para las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina y una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es qué documento es válido para emitir el voto. En este sentido te contamos todo lo que necesitas tener en cuenta.

Documentos para votar

La Justicia Nacional Electoral establece con claridad los ejemplares que se aceptan y aquellos que no serán recibidos en el cuarto oscuro. Según lo establecido, para poder sufragar es necesario presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión posterior.

Los documentos válidos son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

Tarjeta del DNI libreta celeste (aún con la leyenda «No válido para votar»)

Nuevo DNI tarjeta

En este sentido resalta que el DNI digital en el celular, a pesar de su uso extendido, la versión digital del DNI no es un documento válido para el sufragio.

Además otros documentos que no están permitidos son: