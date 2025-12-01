Edersa realizará cortes programados este martes 2 de diciembre 2025 en tres ciudades de Río Negro

La distribuidora EdERSA informó que este martes 2 de diciembre 2025 se llevarán adelante tareas de mantenimiento y obras de ampliación en distintos puntos de General Roca, Viedma y Las Grutas. Los trabajos serán realizados por cuadrillas operativas en subestaciones transformadoras y en redes de media tensión, por lo que será necesario interrumpir el suministro eléctrico en horarios y sectores específicos.

Cortes programados para este martes en varias ciudades de Río Negro

Según detalló la empresa, los cortes programados se desarrollarán de la siguiente manera:

General Roca

De 8:30 a 12:00

Sector afectado: cuadrante comprendido por La Plata, Calle 126 (Canal Grande), Jujuy y Pública 231 Bis.

Viedma

De 9:00 a 12:00

Barrio Lavalle, especialmente Calle 20 entre Ruta 1 y Calle 7, y el sector delimitado por Calle 1 (Ángel Vargas), Horacio Ferrer y Ruta 1.

De 12:00 a 15:00

Barrio Loteo Silva en su totalidad.

Zona comprendida por las calles Comicó, Nahuel Niyeu, Carlos Román y Ruta 1.

Las Grutas

De 6:00 a 8:00

Corte programado en el edificio ZAMPA.

EdERSA solicitó a los usuarios de las zonas alcanzadas que tomen las previsiones necesarias para minimizar las molestias durante la interrupción del servicio.