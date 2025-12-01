Edersa realizará cortes programados este martes 2 de diciembre 2025 en tres ciudades de Río Negro
La distribuidora de energía detalló los cortes que habrá este martes 2 de diciembre debido a las tareas que realizarán en tres ciudades de Río Negro.
La distribuidora EdERSA informó que este martes 2 de diciembre 2025 se llevarán adelante tareas de mantenimiento y obras de ampliación en distintos puntos de General Roca, Viedma y Las Grutas. Los trabajos serán realizados por cuadrillas operativas en subestaciones transformadoras y en redes de media tensión, por lo que será necesario interrumpir el suministro eléctrico en horarios y sectores específicos.
Cortes programados para este martes en varias ciudades de Río Negro
Según detalló la empresa, los cortes programados se desarrollarán de la siguiente manera:
General Roca
- De 8:30 a 12:00
- Sector afectado: cuadrante comprendido por La Plata, Calle 126 (Canal Grande), Jujuy y Pública 231 Bis.
Viedma
- De 9:00 a 12:00
- Barrio Lavalle, especialmente Calle 20 entre Ruta 1 y Calle 7, y el sector delimitado por Calle 1 (Ángel Vargas), Horacio Ferrer y Ruta 1.
- De 12:00 a 15:00
- Barrio Loteo Silva en su totalidad.
- Zona comprendida por las calles Comicó, Nahuel Niyeu, Carlos Román y Ruta 1.
Las Grutas
- De 6:00 a 8:00
- Corte programado en el edificio ZAMPA.
EdERSA solicitó a los usuarios de las zonas alcanzadas que tomen las previsiones necesarias para minimizar las molestias durante la interrupción del servicio.
