ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Edersa realizará cortes programados este martes 2 de diciembre 2025 en tres ciudades de Río Negro

La distribuidora de energía detalló los cortes que habrá este martes 2 de diciembre debido a las tareas que realizarán en tres ciudades de Río Negro.

Redacción

Por Redacción

Edersa anunció cortes de luz.

Edersa anunció cortes de luz.

La distribuidora EdERSA informó que este martes 2 de diciembre 2025 se llevarán adelante tareas de mantenimiento y obras de ampliación en distintos puntos de General Roca, Viedma y Las Grutas. Los trabajos serán realizados por cuadrillas operativas en subestaciones transformadoras y en redes de media tensión, por lo que será necesario interrumpir el suministro eléctrico en horarios y sectores específicos.

Cortes programados para este martes en varias ciudades de Río Negro

Según detalló la empresa, los cortes programados se desarrollarán de la siguiente manera:

General Roca

  • De 8:30 a 12:00
  • Sector afectado: cuadrante comprendido por La Plata, Calle 126 (Canal Grande), Jujuy y Pública 231 Bis.

Viedma

  • De 9:00 a 12:00
  • Barrio Lavalle, especialmente Calle 20 entre Ruta 1 y Calle 7, y el sector delimitado por Calle 1 (Ángel Vargas), Horacio Ferrer y Ruta 1.
  • De 12:00 a 15:00
  • Barrio Loteo Silva en su totalidad.
  • Zona comprendida por las calles Comicó, Nahuel Niyeu, Carlos Román y Ruta 1.

Las Grutas

  • De 6:00 a 8:00
  • Corte programado en el edificio ZAMPA.

EdERSA solicitó a los usuarios de las zonas alcanzadas que tomen las previsiones necesarias para minimizar las molestias durante la interrupción del servicio.


Temas

Cortes de luz

Edersa

Las Grutas

Río Negro

Roca

Viedma

La distribuidora EdERSA informó que este martes 2 de diciembre 2025 se llevarán adelante tareas de mantenimiento y obras de ampliación en distintos puntos de General Roca, Viedma y Las Grutas. Los trabajos serán realizados por cuadrillas operativas en subestaciones transformadoras y en redes de media tensión, por lo que será necesario interrumpir el suministro eléctrico en horarios y sectores específicos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios