El Alto Valle anticipa un sábado inestable y de viento frío: vuelven las ráfagas de hasta 60 km/h

Por un nuevo ingreso de aire frío, la temperatura en el Alto Valle descendió notable brindando mañanas y noches más heladas, pero tardes con climas cálidos. Este sábado no será la excepción ya que el pronóstico del tiempo anticipó que se prevé una jornada donde la máxima no superará los 25°C y además se le agrega el factor del viento.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 3 de abril

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte del día, aunque se espera un ligero aumento de la nubosidad hacia la noche por el ingreso de aire frío.

De acuerdo al pronóstico, este sábado 4 de abril la temperatura máxima en Neuquén alcanzará los 20°C, mientras que en Roca llegará a los 19°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 8°C en ambas localidades, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde templada y agradable.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque la AIC advierte que para el domingo la situación puede cambiar con condiciones de mayor inestabilidad en la región.

El factor determinante del día será el viento, especialmente a partir de la tarde, donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 59 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad se mantendrá moderada, con velocidades constantes provenientes principalmente del sector noreste, lo que provocará un paulatino descenso de la temperatura.