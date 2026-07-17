El Gobierno unificó el régimen puerta a puerta: qué cambia para quienes compran en el exterior

El Gobierno nacional reformó el régimen que regula las compras en el exterior mediante el sistema puerta a puerta y las exportaciones realizadas por correo, con el objetivo de simplificar los procedimientos aduaneros y equiparar los beneficios tributarios entre los distintos mecanismos de ingreso de mercadería al país. La medida fue oficializada mediante el Decreto 604/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El Gobierno unificó el régimen puerta a puerta

La norma, según detalló Infobae, modificó el Decreto 1001/82, que reglamenta el Código Aduanero, y eliminó las diferencias existentes entre el régimen puerta a puerta administrado por el operador postal y el sistema courier. Hasta ahora, una misma compra podía recibir un tratamiento tributario distinto según el canal utilizado para ingresar al país, una situación que el Ejecutivo consideró generadora de incertidumbre para los consumidores.

Con la reforma, los envíos postales tendrán el mismo beneficio que las operaciones realizadas mediante courier: estarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística cuando el valor de la mercadería no supere los USD 400 FOB por envío, con un máximo de cinco operaciones anuales por persona. Si esos límites se superan, el excedente tributará según el régimen general de importación.

Otro de los cambios relevantes es la creación de un marco regulatorio para las exportaciones comerciales por vía postal, una modalidad que hasta ahora no contaba con una reglamentación específica. A partir de la nueva normativa, podrán realizarse envíos al exterior sin límite de valor, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de establecer los procedimientos operativos.

El Gobierno sostuvo que la reforma busca facilitar el acceso de empresas y emprendedores al comercio internacional, especialmente en un contexto de expansión del comercio electrónico transfronterizo. Además, el operador postal quedará autorizado para representar automáticamente al destinatario durante los trámites aduaneros, salvo que este manifieste previamente su intención de intervenir de manera personal o designar otro representante.

La normativa también mantuvo el tratamiento diferencial para los envíos sin finalidad comercial, como ayuda familiar o regalos personales, que seguirán exentos de tributos de exportación hasta un valor acumulado equivalente a USD 5.000 mensuales por remitente.