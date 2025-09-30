Por fallas en la Boleta Única de Papel, tuvieron que reimprimir talonarios en Neuquén

La BUP que se usará en Neuquén el 26 de octubre.

La Junta Electoral Nacional de Neuquén tuvo que encargar la reimpresión de seis talonarios de la Boleta Única de Papel (BUP) que se usará en las elecciones legislativas del 26 de octubre, tras detectar que contenían errores «insalvables». El Correo Argentino licitó a nivel nacional la impresión de las 44 millones de boletas que se usarán en los 24 distritos y repartió el negocio en cinco empresas o UTE.

En el caso de Neuquén, quedó a cargo de la unión de empresas Su Papel SA y Ramón Chozas SA, que también se ocupó de la impresión para Entre Ríos, Salta, Chaco, Río Negro y Santiago del Estero.

Según la información a la que accedió Diario RÍO NEGRO, la justicia electoral de Neuquén recibió el 19 de este mes 1933 talonarios de BUP correspondientes a 1761 talonarios con identificación de cada una de las mesas y 172 talonarios de contingencia (genéricos).

Tras un control sobre la totalidad de estos talonarios, se detectó que 29 «presentan defectos menores de impresión en boletas puntuales» y que otros seis contenían «defectos de impresión insalvables» como boletas sueltas o con el número de orden invertido.

Por ese motivo, la presidenta de la Junta Electoral Nacional de Neuquén, la jueza Carolina Pandolfi, ordenó la semana pasada requerir a la UTE Su Papel SA y Ramón Chozas SA la reimpresión de los seis talonarios BUP observados, que corresponderían a mesas de Neuquén capital, Plaza Huincul, Vista Alegre, Zapala y El Huecú.

Los errores fueron subsanados con la entrega de los seis talonarios reimpresos, la semana pasada.

Para el caso de las 29 mesas cuyos talonarios BUP presentan «alguna boleta con defectos menores», se ordenó que se añada una nota de advertencia para el presidente de mesa que le indique que no sea usada por ningún elector, «debiendo retirarla del talonario y guardarla en el sobre de ‘Boleta Única Reemplazada'».

Lo sucedido en Neuquén no fue excepcional. El Secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, ya había advertido a la jueza Pandolfi que otros dos distritos habían informado que, al efectuar el control de los talonarios BUP habían advertido «numerosas deficiencias que imposibilitaban su utilización».

Qué empresas se quedaron con la impresión de la BUP

Según informaron medios nacionales, el gobierno de Javier Milei, a través del Correo Argentino, desembolsó unos 40.000 millones de pesos para la impresión de 44 millones de boletas a color para cada uno de las 24 jurisdicciones que irán a elecciones este 26 de octubre.

El negocio se repartió en cinco empresas o UTE que se dividieron el trabajo por provincias.

Boldt Impresores, en conjunto con Instituto de Publicaciones y Estadísticas (Ipesa) se quedó con el 34% de las boletas de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa y el 40% de la provincia de Buenos Aires.

Artes Gráficas del Litoral se quedó con el restante 60% de la provincia de Buenos Aires y con Jujuy, Formosa, La Rioja y Santa Cruz. La imprenta DP Argentina se ocupó de la impresión en Tucumán, Misiones, Corrientes, San Juan, Chubut, San Luis y Catamarca

La UTE Su Papel SA con Ramón Chozas SA fue la que imprimió las boletas de Entre Ríos, Salta, Chaco, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero. Y, en Ciudad de Buenos Aires, la impresión de la BUP quedó en manos de Kollor Press SA (KMP). Estas jurisdicciones serán las que elegirán senadores nacionales, además de diputados.