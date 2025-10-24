Elecciones 2025: ¿de cuánto es la multa por romper la veda electoral?

La veda electoral en el territorio nacional finalmente inició. Desde este viernes 24 de octubre y hasta el domingo 26 de octubre a las 21, no se podrán realizar ciertas actividades que puedan entorpecer el normal desarrollo de las elecciones legislativas.

¿De cuánto es la multa por romper la veda electoral?

Según lo establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE) durante el periodo mencionado quedan prohibidas actividades que incluyan actos públicos de campaña y toda forma de proselitismo electoral, como la difusión de propaganda en medios tradicionales, digitales y redes sociales.

En caso de violar esta norma, se infraccionará a la o las personas y se aplicarán distintas multas. La Cámara Electoral detalló que los valores de la multa oscilan entre los $50.000 y $300.000 para partidos, candidatos o medios, según la gravedad y reincidencia.

En tanto las personas físicas podrían afrontar sanciones de $1.000 a $10.000. Si los cometió en casos reiterados, pueden ser hasta inhabilitados para ejercer cargos públicos o partidarios.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dispuso un sistema de denuncias en línea y habilitó juzgados federales de turno durante el fin de semana de votación.