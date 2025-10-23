¿Cruz, tilde o puntito? La forma correcta de marcar la Boleta Única para que tu voto no se anule

Este 26 de octubre, Argentina estrenará un nuevo sistema de votación en las elecciones legislativas: la Boleta Única de Papel (BUP). Reemplazando a las tradicionales boletas partidarias, este formato busca simplificar el proceso electoral, garantizar mayor transparencia y facilitar que cada voto refleje con claridad la elección del elector.

Aprobada por el Congreso en octubre de 2024, la BUP unifica en una sola hoja todas las listas de candidatos de cada distrito. Los cargos en disputa, como diputados y senadores nacionales, aparecen en filas, mientras que los partidos y frentes electorales se organizan en columnas. Cada casillero corresponde a una opción política para una categoría específica, informó iProfesional.

Cómo marcar la BUP correctamente

Al ingresar al cuarto oscuro, el votante recibirá la boleta de manos de las autoridades de mesa y deberá realizar su marca con lapicera azul o negra. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), la señal puede ser una tilde, cruz, punto o cualquier signo visible, siempre que esté dentro del casillero elegido.

No existe un único modo obligatorio de marcar, pero sí una condición: la señal debe ser clara y no dejar dudas sobre la intención del votante.

Una vez realizada la elección, la boleta debe doblarse de manera que la marca quede oculta, pero la firma del presidente de mesa permanezca visible. Luego, el elector deposita la boleta directamente en la urna, sin necesidad de sobre, como ocurría en elecciones anteriores.

Elecciones 2025: consejos prácticos de la CNE

Lapicera: Se recomienda usar las provistas por la autoridad electoral, aunque también se puede llevar una personal. Lo esencial es que la tinta sea azul o negra, para asegurar que la marca se vea claramente durante el conteo.



Se recomienda usar las provistas por la autoridad electoral, aunque también se puede llevar una personal. Lo esencial es que la tinta sea azul o negra, para asegurar que la marca se vea claramente durante el conteo. Doblado de la boleta: Plegar la hoja de forma que no se vea la marca, pero dejando a la vista la firma de la autoridad de mesa. Este paso es clave para que el voto sea válido.

¿Qué pasa si la marca queda fuera del casillero?

La CNE aclara que el voto no se anula si la intención del elector puede determinarse claramente, aunque parte de la señal quede fuera del recuadro.

El sufragio solo será nulo en los siguientes casos:

Si se marcan dos o más casilleros para la misma categoría.

Si la boleta está rota o dañada al punto de impedir identificar la opción elegida.

Si contiene inscripciones, dibujos o tachaduras que generen confusión sobre la voluntad del votante.

¿Se puede votar a distintos partidos en la misma boleta?

La BUP también permite mayor flexibilidad según el distrito.

En provincias donde solo se eligen diputados nacionales (como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Mendoza), el votante debe marcar un solo casillero.

En distritos que renuevan diputados y senadores nacionales (como CABA, Entre Ríos o Salta), se pueden marcar dos casilleros distintos, incluso de partidos diferentes.