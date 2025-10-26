Elecciones 2025: ¿es feriado el lunes 27 de octubre, luego de la votación?

Este domingo 26 de octubre 2025 se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, por lo que surgen dudas sobre si es feriado el próximo lunes 27 de octubre. En esta nota te lo contamos.

¿Es feriado el lunes posterior a las elecciones legislativas 2025?

La jornada de elecciones 2025 implica que muchísimas escuelas, tanto públicas como privadas, estén implicadas. Esta situación genera dudas sobre la correcta realización de las clases durante el lunes, es decir, el día posterior a los comicios.

Más allá de que algunos colegios, instituciones y organismos puedan dar asueto o reducir el horario de atención por una cuestión organizativa y de descanso, la respuesta a esta pregunta habitual es que no hay tal feriado el lunes 27 de octubre.

Como ocurre en otros comicios, el operativo de limpieza postelectoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese turno no tendrán clases.

Más allá de esto, como siempre, depende de cada jurisdicción la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

miércoles 1 de enero: Año Nuevo

lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval

lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.

jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.

viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).

viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

miércoles 9 de julio: Día de la independencia.

viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).

lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

jueves 25 de diciembre: Navidad.

