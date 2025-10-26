Elecciones 2025: así votaron los candidatos a senadores por Río Negro en Roca

Este domingo 26 de octubre se desarrollan las elecciones legislativas 2025 en todo el país, en las que se renuevan parcialmente las bancas de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación.

En General Roca, los candidatos a senadores por Río Negro —Martín Soria (Fuerza Patria), Enzo Fullone (La Libertad Avanza) y Juan Martín (PRO)— emitieron su voto durante la mañana.

Martín Soria: “Creo que mañana, si Dios quiere, empieza otra Argentina”

Pasadas las 9, el actual diputado nacional y candidato a senador por Fuerza Patria, Martín Soria, votó en la Escuela Primaria N° 253 de Roca.

“Como cada domingo de elecciones, con ansiedad, pero tranquilo y confiado. Me parece que en estas elecciones de medio término lo que se hace es evaluar el rumbo del gobierno nacional”, señaló el exintendente.

Sobre el nuevo sistema de votación, destacó: “Por lo que pude hablar con nuestros fiscales, es mucho más sencillo, cómodo y rápido. Me parece un método más ágil y claro para todos los votantes”.

Soria agregó que el resultado servirá para medir si hay o no, apoyo al gobierno nacional:

“Hoy al final del día vamos a estar midiendo cuánto quedó de ese apoyo del más del 54% obtenido en 2023”.

Enzo Fullone: “Se juega el pasado o el futuro del país”

Cerca de las 10, el candidato a senador por La Libertad Avanza, Enzo Fullone, emitió su voto en la Escuela Primaria N° 155.

En diálogo exclusivo con Diario RÍO NEGRO, expresó: “Muy contento por este gran paso como sociedad. Es un sistema ágil y ordenado”, expresó el exdelegado de Vialidad, en su primera elección como candidato.

Agradeció a los fiscales y equipos de trabajo que participaron de la campaña y alentó la participación ciudadana: “Ojalá la gente se acerque a votar. Es muy importante ejercer el derecho en democracia. Espero que la participación sea mayor a la anterior elección”.

Fullone destacó además la trascendencia del comicio: “Más allá de ser de medio término, se elige la continuidad del futuro. Se está jugando entre el pasado o el futuro del país y el modelo económico. Ya sabemos de dónde venimos y hacia dónde queremos ir”.

Juan Martín: “Los que hablan de polarización son los que tienen la grieta como negocio”

A las 10.30, el legislador rionegrino y candidato a senador por el PRO, Juan Martín, votó en General Roca y manifestó su expectativa por los resultados de la jornada.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, se refirió a las versiones sobre una elección polarizada:

“Los candidatos que marcan esta polarización son los que quieren tener la grieta como negocio. Nosotros no vimos esa polarización en Río Negro”.

Además, celebró la implementación del nuevo sistema electoral: “Me pareció espectacular, muy sencillo, transparente y económico. Soy el autor del proyecto que trajo esta propuesta a la provincia”, explicó.

Por último, comunicó que se debe «propiciar que la gente vaya a votar, que elija libremente. Es lo que más nos iguala y nos hace protagonistas a todos”.

El candidato del PRO también se refirió al violento asalto que sufrió el candidato neuquino de La Libertad Avanza, Pablo Cervi: “Me parece muy lamentable, lo peor que puede ocurrir en un sistema democrático. Conozco a Pablo, es una excelente persona. Gracias a Dios no pasó a mayores y tiene el repudio de toda la política”.

Cómo fue la participación democrática en General Roca

Una jornada marcada por el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), algo que, según candidatos, fiscales y autoridades electorales, agilizó el proceso de votación.

Algunos centros educativos comenzaron con demoras pasadas las 8, como la ESRN N° 116, que recién pudo abrir sus puertas cerca de las 9 de la mañana por la ausencia de la delegada electoral.

Hacia el mediodía, la participación superaba el 30% del padrón, aunque desde distintos establecimientos estimaban que la elección no superaría el 60% de concurrencia.

En general, el trámite fue rápido: “llegar y votar”. Solo algunas instituciones, como la Escuela N° 253 del barrio Los Olmos, la Escuela N° 32 del centro y el CET N° 33, registraron pequeñas filas.

Sí se observaron dudas y consultas sobre el plegado correcto y el uso de la boleta única, pero la mayoría fueron resueltas en poco tiempo. “Hubo mucha voluntad de docencia, tanto de autoridades de mesa como de los fiscales. Todo transcurrió de manera cordial y armónica”, señaló una autoridad electoral de Roca.