Elecciones 2025: cómo denunciar faltas y delitos electorales en Neuquén

La Unidad Fiscal Federal de Neuquén anunció la implementación de un operativo especial de atención al público con motivo de las elecciones 2025 que se llevarán a cabo este domingo 26 de octubre. El objetivo es facilitar la recepción de denuncias vinculadas con posibles faltas o delitos electorales por parte de los ciudadanos.

Según lo dispuesto por la Fiscal Federal a cargo del Área Electoral, Ángela Cecilia Pagano Mata, la sede de la Unidad Fiscal se encontrará abierta al público de manera presencial y telefónica el día de los comicios. La atención será ininterrumpida entre las 8:00 y las 19:00 horas.

Esta medida busca garantizar la transparencia del proceso electoral y dar una respuesta inmediata a cualquier irregularidad que se presente. El personal de la Fiscalía estará disponible para recibir las inquietudes y denuncias, tanto por canales tradicionales como por medios digitales.

Canales de denuncia habilitados este domingo de elecciones 2025

Para quienes deseen comunicarse con el Área Electoral, la Fiscalía ha habilitado múltiples vías de contacto, incluyendo líneas telefónicas fijas, un móvil de guardia y direcciones de correo electrónico específicas.

Contacto Telefónico y Personal (Domingo 26 de octubre, 8 a 19 hs):

Sede: Gdor. Elordi 176, Neuquén.

Gdor. Elordi 176, Neuquén. Líneas fijas y rotativas: 299 4470330 / 4823029 / 4427671 / 4489672.

299 4470330 / 4823029 / 4427671 / 4489672. Teléfono móvil de guardia (disponible las 24 hs): 299 6223070.

299 6223070. Correos electrónicos: atencioninicial-nqn@mpf.gov.ar y areaelectoralpenalnqn@mpf.gov.ar.

Además de la atención activa del domingo, la Fiscalía Federal implementó una guardia pasiva desde las 13:30 horas del viernes 24 de octubre hasta las 07:59 horas del domingo 26, que se canaliza exclusivamente a través del teléfono móvil de guardia (299 6223070).

Elecciones 2025: cómo hacer la denuncia digital

Para facilitar el proceso y la inmediatez de la denuncia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación habilitó una plataforma digital específica para estos comicios. Los ciudadanos podrán realizar sus denuncias online a través del siguiente enlace: denunciaselectorales.mpf.gov.ar

El portal se encuentra operativo desde las 8:00 horas del viernes 24 de octubre y permanecerá disponible hasta las 8:00 horas del lunes 27 del corriente mes. Se recomienda a todos los electores guardar estos datos de contacto ante cualquier necesidad durante la jornada cívica.