Mauricio Macri respaldó a los candidatos del PRO en Río Negro para las Elecciones 2025

El expresidente Mauricio Macri ofreció un contundente respaldo a los candidatos del PRO en Río Negro de cara a las Elecciones 2025. “No podemos volver al pasado y, para eso, en octubre hay que elegir a los mejores”, sostuvo Juan Martin, aspirante a senador nacional. Junto a Martina Lacour, quien busca un lugar en la Cámara de Diputados, participaron de un encuentro en Buenos Aires. Macri, además, habló sobre su relación con el presidente Javier Milei.

Tras el encuentro, Juan Martin destacó la solidez del PRO como un «equipo fuerte» y lo presentó como la «mejor garantía» para asegurar un rumbo de cambio en el país. «En un contexto de volatilidad e incertidumbre política», el candidato aseguró que el partido se distingue por su seriedad y responsabilidad, y afirmó que “no todo da igual” al momento de elegir a los representantes.

Por su parte, Martina Lacour valoró el apoyo de Macri como una señal de que son parte de un proyecto nacional que se rige por la coherencia y la transparencia. La candidata subrayó la importancia de llevar una voz que represente a los rionegrinos al Congreso, con el objetivo de debatir «soluciones reales y no discursos vacíos».

El PRO Río Negro busca ocupar bancas en el Congreso y busca respaldo en las elecciones 2025

Lacour también hizo hincapié en la necesidad de que la ciudadanía entienda que hay un equipo con experiencia y convicción para gobernar con seriedad. Aseguró que desde la provincia, trabajarán para que cada región tenga más oportunidades y para que la voz de los rionegrinos se escuche en las decisiones nacionales.

El respaldo de Macri no es el único que tendrán los candidatos en su campaña. Desde el comando del PRO se informó que varias figuras nacionales del partido visitarán la provincia en los próximos días. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal estará en Viedma y Las Grutas, mientras que el senador nacional Alfredo De Angeli visitará el Valle Medio. Además, se espera la participación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en alguna de las actividades proselitistas.

Mauricio Macri pide «prudencia» y ofrece ayuda a Javier Milei ante la crisis cambiaria

El expresidente Mauricio Macri llegó a la sede del PRO en un momento de tensión y crisis cambiaria, y de inmediato se dirigió a la prensa para pedir «prudencia». En un breve contacto, el ex mandatario afirmó que no es de los que creen que «cuanto peor, mejor», una frase que se interpretó como un llamado a la mesura en la política. Luego de la reunión con dirigentes del partido, Macri amplió su mensaje, señalando que el Gobierno de Javier Milei está enfrentando un desafío cambiario, pero confió en que el equipo económico tiene el conocimiento necesario para superarlo.

Tras el encuentro, el dirigente Francisco De Andreis resumió la reunión, destacando que el PRO está listo para colaborar en la campaña electoral. Enfatizó que el partido está siempre dispuesto a dialogar, tanto a nivel legislativo como en los distritos, en un momento que consideró «sensible» para el país. Las declaraciones de De Andreis refuerzan la idea de que el PRO busca presentarse como un actor dispuesto a cooperar, manteniendo una posición de prudencia.

Finalmente, al ser consultado sobre si se reuniría con el presidente Javier Milei, con quien no habla ni se ve hace más de un año, Macri respondió afirmativamente. El exmandatario se puso «siempre a disposición de ayudar a que este país encuentre el rumbo», dejando abierta la puerta a un futuro encuentro. Este gesto subraya su rol como una figura de experiencia que podría ofrecer su apoyo en un contexto de turbulencia económica.