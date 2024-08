Empleadas domésticas atentas: cómo y cuándo debe pagarse el aumento salarial de septiembre 2024

Con sus haberes de septiembre 2024, las empleadas domésticas deben recibir un aumento salarial de alrededor del 13%, que contempla el bimestre julio – agosto tras el último acuerdo cerrado. Además de los montos, las trabajadoras de casas particulares deben atender también cuándo se pagan esas remuneraciones y de qué manera se liquidan.

Empleadas domésticas: cómo deben pagarme el sueldo en septiembre 2024

Según lo establecido por AFIP, los sueldos de las empleadas domésticas deben pagarse en días hábiles, en el lugar de trabajo y durante las horas de la prestación de servicios. Debe realizarse en efectivo y, si esto no es posible por alguna disposición legal contraria, el pago hay que cancelarlo mediante cheque a la orden de la trabajadora de casa particular y/o por depósito bancario, contemplando que no debe tener costo alguno para el personal.

El sueldo de las empleadas doméstica se debe pagar teniendo en cuenta los siguientes plazos:

* Para el personal mensualizado: dentro del cuarto día hábil del vencimiento de cada mes calendario.

* Para el personal remunerado a jornal o por hora: al finalizar cada jornada o cada semana, según fuera convenido.

Empleadas domésticas: cómo deben pagarme las horas extra en septiembre 2024

En caso de que las empleadas domésticas, cualquiera sea su categoría, presten servicios en horas extra se deberá abonar:

* Un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual si se tratare de días comunes.

* Un recargo del 100% calculado sobre el salario habitual en días sábados después de las 13, en días domingo y feriados.

Empleadas domésticas: cuáles son las categorías para su contratación

Según cada contrato, las empleadas domésticas dividen sus tareas y responsabilidades según cada categoría laboral establecida legalmente, acordada con cada empleador en el acuerdo laboral. Estas son:

Supervisor y Supervisora:

Quien coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Personal para tareas específicas:

Cocineros y cocineras contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal.

Caseros y caseras

Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo.

Asistencia y cuidado de personas

Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores.

Personal para tareas generales

Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Cada una de las categorías tiene definida una escala salarial específica adecuada a su rol, que se actualiza en el acuerdo cerrado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.