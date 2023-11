Empleadas domésticas: El extra de plata que puede llegar con el sueldo de noviembre 2023

Durante noviembre 2023, las empleadas domésticas registradas podrán cobrar un plus en sus sueldos, además del aumento salarial previsto para este mes según el acuerdo cerrado durante los primeros días de octubre por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Sucede que durante noviembre 2023 tendremos un fin de semana largo, que incluirá un lunes feriado, por lo que si las empleadas domésticas registradas trabajan durante esa jornada deberán cobrar un monto extra, según lo establece la legislación laboral argentina.

Es que el lunes 20 de noviembre, se estima, será feriado por el día de la Soberanía Nacional. Por el momento, el asueto se mantendrá durante ese mismo día, aunque se trata de un feriado trasladable según establece el ministerio del Interior y a pesar de que será un día después del balotaje presidencial.

Así, las empleadas domésticas registradas que tomen tareas durante esta jornada de feriado deberán entonces recibir un monto extra en su próximo salario a mes vencido, es decir con los haberes en diciembre, o en la liquidación del pago por el trabajo por horas.

Cabe tener en cuenta que, a diferencia de septiembre y octubre, las empleadas domésticas no perciben durante noviembre la suma extra de un bono de refuerzo, ya que no hubo anuncios para el mes en curos en este sentido por parte del gobierno nacional.

Empleadas domésticas: Cuánto debo cobrar si trabajo un feriado

Según lo establece la reglamentación del ministerio de Trabajo argentino, si la empleada doméstica trabaja durante un feriado nacional tiene que cobrarlo el doble de su día laboral general, es decir al 100 por ciento.

Estos montos deben liquidarse en el recibo de sueldo, de acuerdo al contrato que tenga la trabajadora de casa particular.

Por su parte, si se tratara de un día no laborable, el empleador tiene la decisión de que se presente o no la empleada doméstica para cumplir con sus tareas. Si se trabaja, el pago es el de un día normal; si no hay actividad, no se recupera otro día. Los días no laborables más comunes son jueves santo, 24 y 31 de diciembre.