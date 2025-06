Empleadas domésticas: ¿es posible trabajar solo por 4 horas al día en Argentina?

La contratación de empleadas domésticas por 4 horas es una de las opciones más buscadas. Esta modalidad, que ofrece gran flexibilidad gracias a la legislación argentina, se volvió muy popular entre las trabajadoras de casas particulares y sus empleadores.

Si estás pensando en contratar a una empleada doméstica o ya trabajás bajo esta jornada reducida, seguí leyendo para entender cómo funciona la contratación y, fundamentalmente, cómo se liquida el sueldo correctamente de las trabajadoras de casas particulares.

Empleadas domésticas: Mitos y verdades de la jornada laboral de 4 horas

Según lo previsto por la legislación laboral que rige la tarea de las empleadas domésticas en Argentina india que la contratación de una trabajadora de casa particular tiene un límite previsto: no más de ocho horas diarias o una suma total de 48 horas semanales. Sin embargo, no hay un tiempo mínimo base determinado.

Así, se puede considerar la contratación de un empleada doméstica por turnos de cuatro horas, pagando los montos correspondientes a esta tarea asumida, acordes estos a la categoría establecida por el escalafón y sus responsabilidades.

En este marco, deben respetarse los tiempos de descanso establecidos para las empleadas domésticas entre una jornada laboral y la siguiente, además de contemplarse la incorporación en la rutina de los asuetos por fin de semana, es decir sábado y domingo como días de descanso.

Contratación de empleadas domésticas: Las responsabilidades que no podés ignorar

Previsto por la ley argentina, además de pagar las contribuciones correspondientes a la registración, el empleador debe garantizar a la empleada doméstica durante su jornada laboral: