Empleadas domésticas: ¿Qué ítems deben sumarse en el recibo de sueldo de agosto 2025?

Atención, empleadas domésticas: los sueldos de agosto 2025 vienen con novedades importantes. No solo se aplica el aumento paritario acordado recientemente, sino que también se suma un bono mensual que debe liquidarse junto con el salario.

Te explicamos, a continuación, cómo calcular correctamente el total del recibo de sueldo de las empleadas domésticas en agosto 2025.

Empleadas domésticas: ¿Qué debe sumarse en el recibo de sueldo de agosto 2025?

Entonces, las empleadas domésticas deben registrar en sus recibos de sueldo de agosto 2025 estos tres ítems importantes para la liquidación:

Salario básico de la categoría que corresponda a su actividad y a la modalidad de contratación.

En este punto, debe considerarse si la empleada doméstica trabaja por hora o por mes, si se hace con retiro o sin retiro del hogar.

Liquidación del bono.

Las empleadas domésticas deben cobrar un bono acorde a la cantidad de horas trabajadas, en un plus que se sumará en julio, agosto y septiembre.

Plus diversos.

A la liquidación básica mensual de las empleadas domésticas, se debe sumar también la antigüedad, la zona desfavorable y las horas extras, en caso de corresponder.

Estos tres puntos importantes de liquidación en los sueldos de las empleadas domésticas se calculan mensualmente, excepto el bono que está incorporado por tiempo determinado.