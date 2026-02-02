¿Es feriado o día no laborable?: la definición oficial para el fin de semana extra largo de Carnaval 2026

A medida que se acerca mediados de febrero, surge la duda recurrente en oficinas y comercios: ¿el Carnaval se considera feriado nacional o día no laborable? La distinción no es solo semántica, sino que determina si el trabajador tiene la obligación de asistir a su puesto y, fundamentalmente, cómo se verá reflejado ese día en su recibo de sueldo.

Para este 2026, el Gobierno ha ratificado que tanto el lunes 16 como el martes 17 de febrero son feriados nacionales inamovibles. Esto significa que estas jornadas tienen el mismo estatus legal que el 25 de mayo o el 9 de julio.

Bajo la Ley de Contrato de Trabajo, en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical. Por lo tanto, el cese de actividades es la norma general tanto para la administración pública como para el sector privado.

Diferencias clave: ¿se trabaja durante los feriados de carnaval y cómo se paga el sueldo de febrero?

Es fundamental no confundir estas fechas con los «días no laborables» (como suele ser el Jueves Santo). Te explicamos la diferencia técnica:

Feriado Nacional (Carnaval): El descanso es obligatorio. Si el empleador decide que se trabaje, debe pagar la jornada con un recargo del 100% . Es decir, el empleado cobra el día doble.

El descanso es obligatorio. Si el empleador decide que se trabaje, debe pagar la jornada con un . Es decir, el empleado cobra el día doble. Día no laborable: El trabajo es optativo para el empleador. Si se trabaja, se paga como una jornada normal (simple) y el empleado no puede negarse a asistir si es convocado.

Al ser feriados nacionales, el lunes y martes de Carnaval garantizan un parate total en sectores clave:

Bancos: No habrá atención presencial en ninguna sucursal del país.

No habrá atención presencial en ninguna sucursal del país. Educación: Al ser feriado nacional, no hay actividad docente ni administrativa.

Al ser feriado nacional, no hay actividad docente ni administrativa. Comercio: La mayoría de los locales permanecen cerrados o trabajan con horarios reducidos, condicionados por el costo que implica para el dueño el pago de la jornada doble a sus empleados.

Esta definición legal es la que permite que el Carnaval sea el motor turístico más importante del verano, ya que asegura que la gran mayoría de la fuerza laboral del país disponga de cuatro días consecutivos para el descanso o el viaje sin riesgo de sanciones laborales.