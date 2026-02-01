¿Qué pasa con los bancos en febrero?: los días sin atención presencial por feriados y las opciones para retirar efectivo

La actividad bancaria presencial sufrirá una interrupción de 48 horas durante el segundo mes del año. De acuerdo con el cronograma establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las sucursales de todas las entidades financieras permanecerán cerradas el lunes 16 y el martes 17 de febrero.

Esta pausa operativa responde a los feriados nacionales por Carnaval, una medida que alcanza tanto a la banca pública como a la privada en todo el territorio nacional. Al tratarse de feriados inamovibles, no habrá atención al público en ventanilla ni gestiones administrativas en las sucursales físicas.

¿Cómo retirar efectivo sin sucursales abiertas?

Ante el cierre de las puertas por dos días consecutivos, que sumados al fin de semana generan un periodo de 96 horas sin recarga habitual de tesorería, existen dos vías principales para obtener dinero físico:

Cajeros automáticos: las terminales distribuidas en todo el país se mantienen operativas las 24 horas para extracciones y depósitos. Se recomienda a los usuarios prever sus necesidades de efectivo con antelación para evitar posibles inconvenientes por alta demanda en las terminales hacia el final del feriado.

las terminales distribuidas en todo el país se mantienen operativas las 24 horas para extracciones y depósitos. Se recomienda a los usuarios prever sus necesidades de efectivo con antelación para evitar posibles inconvenientes por alta demanda en las terminales hacia el final del feriado. Servicios de extra cash: los clientes pueden retirar dinero en efectivo (con un tope diario) al realizar una compra con tarjeta de débito en las cajas de comercios adheridos, tales como supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Esta opción es una alternativa eficaz para evitar las filas en los cajeros tradicionales.

Canales digitales y validez de las operaciones

La suspensión de la atención presencial, respaldada por la Comunicación 99321 del BCRA, no afecta el funcionamiento de los sistemas electrónicos. El ecosistema financiero garantiza la plena vigencia de los siguientes servicios: