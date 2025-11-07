Estado de los pasos a Chile hoy: guía para un buen viaje desde Neuquén y Río Negro
¿Cómo están los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile? Si viajás este viernes 7 de noviembre 2025, conocé acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.
Si este viernes 7 de noviembre 2025 vas hacia Chile desde los pasos fronterizos de Argentina, es importante que conozcas el estado actualizado de los cruces que conectan desde Neuquén y Río Negro. Planificá tu viaje de forma segura: horarios de atención, estado de las rutas de alta montaña y la documentación obligatoria para salir del país.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?
Si cruzás desde Neuquén o Río Negro este viernes 7 de noviembre 2025, la información oficial es clave para viajar tranquilo. Por eso, te brindamos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (03/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Portación obligatoria de cadenas. Mantenga distancias de frenado.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Portación obligatoria de cadenas.
Animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados.
Consultar horarios de barcaza.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal.
Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile viernes 7 de noviembre 2025
Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, viernes 7 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:
1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: atención de 8:00 a 19:00 hs.
- ALERTA VIAL: calzada húmeda, posible formación de hielo. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Portación obligatoria de cadenas.
- Pronóstico de nieve ligera en cotas altas.
2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
- ALERTA VIAL: sectores poceados.
3. Paso Pino Hachado (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 19:00 hs.
- ALERTA VIAL (Máxima Precaución): Calzada despejada. Presencia de animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48. Portación obligatoria de cadenas.
4. Paso Icalma (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.
- ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.
5. Paso Hua Hum (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO en horario normal.
- HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
- ALERTA VIAL: Sectores poceados.
6. Paso Pichachen (Neuquén)
- ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.
- HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
- ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de semana:
- Inestabilidad: el inicio de la semana anticipa cielo mayormente cubierto, con lloviznas hacia la noche.
- Temperaturas: máximas de hasta 17 grados en cordillera.
- Vientos: ráfagas de hasta 28 kilómetros por hora.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
Comentarios