ExPotenciar Trabajo: cómo saber si me corresponde el cobro en agosto 2025
El Potenciar Trabajo fue reemplazado por Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. En agosto 2025 es posible consultar si se es beneficiario de la prestación que depende del Ministerio de Capital Humano. Los detalles.
El Gobierno Nacional reemplazó en 2024 el Potenciar Trabajo por dos programas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. En su sitio web, el Ministerio de Capital Humano explicó que los beneficiarios del exPotenciar Trabajo fueron reasignados a uno de los dos programas porque argumentó que el plan que dependía de Desarrollo Social resultó ser “ineficaz”.
En ese sentido, Acompañamiento Social es un programa destinado a personas mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. Volver al Trabajo, por su parte, está orientado a personas de entre 18 y 49 años.
ExPotenciar Trabajo: monto y fecha de cobro en agosto 2025
Pese a distintas versiones, el Ministerio de Capital Humano confirmó que los montos de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, los planes que reemplazaron el Potenciar Trabajo, se mantendrán fijos en $78.000. De esta manera, no habrá aumentos para estas prestaciones en 2025.
El pago de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social se realiza habitualmente el quinto día hábil de cada mes. De esta manera, la acreditación en el octavo mes del año se realizó el jueves 7 de agosto 2025. En concreto:
- Volver al Trabajo: 78 mil pesos
- Acompañamiento Social: 78 mil pesos
- Fecha de cobro: jueves 7 de agosto 2025
Cómo saber si me corresponde el exPotenciar Trabajo en agosto 2025
Para saber si se es beneficiario de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, los planes que reemplazaron al Potenciar Trabajo, en agosto 2025, se debe:
- Ingresar a Mi Argentina o a Mi Anses
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado Mis cobros
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
