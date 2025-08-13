ExPotenciar Trabajo: cómo saber si me corresponde el cobro en agosto 2025

El Gobierno Nacional reemplazó en 2024 el Potenciar Trabajo por dos programas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. En su sitio web, el Ministerio de Capital Humano explicó que los beneficiarios del exPotenciar Trabajo fueron reasignados a uno de los dos programas porque argumentó que el plan que dependía de Desarrollo Social resultó ser “ineficaz”.

En ese sentido, Acompañamiento Social es un programa destinado a personas mayores de 50 años o madres de cuatro o más hijos menores de 18 años. Volver al Trabajo, por su parte, está orientado a personas de entre 18 y 49 años.

ExPotenciar Trabajo: monto y fecha de cobro en agosto 2025

Pese a distintas versiones, el Ministerio de Capital Humano confirmó que los montos de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, los planes que reemplazaron el Potenciar Trabajo, se mantendrán fijos en $78.000. De esta manera, no habrá aumentos para estas prestaciones en 2025.

El pago de Volver al Trabajo y Acompañamiento Social se realiza habitualmente el quinto día hábil de cada mes. De esta manera, la acreditación en el octavo mes del año se realizó el jueves 7 de agosto 2025. En concreto:

Volver al Trabajo: 78 mil pesos

Acompañamiento Social: 78 mil pesos

Fecha de cobro: jueves 7 de agosto 2025

Cómo saber si me corresponde el exPotenciar Trabajo en agosto 2025

Para saber si se es beneficiario de Volver al Trabajo o Acompañamiento Social, los planes que reemplazaron al Potenciar Trabajo, en agosto 2025, se debe: