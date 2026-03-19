Volver al Trabajo: guía para inscribirse a los vouchers de capacitación del ex Potenciar Trabajo

El programa Volver al Trabajo, que nació como la reformulación del ex Potenciar Trabajo, cumplirá en abril 2026 su cuota número 24, marcando el fin de las transferencias monetarias directas a los beneficiarios; y desde la cartera que conduce Sandra Pettovello fueron tajantes: «la cuestión dineraria se termina«.

A partir de ese momento, la única contraprestación estatal de Volver al Trabajo será a través de vouchers de capacitación, pero el acceso no es automático. Según confirmaron fuentes oficiales a Chequeado, quienes deseen continuar dentro del sistema de formación deben completar su inscripción de forma manual antes del 20 de marzo 2026, utilizando los enlaces enviados por correo electrónico o la plataforma Mi Argentina.

Cómo inscribirse para recibir los vouchers de Volver al Trabajo: el paso a paso en el Portal Empleo

Para formalizar la voluntad de capacitarse, el único canal habilitado es el Portal Empleo. Es fundamental que el trámite lo realice el titular de forma personal, ya que el nuevo esquema busca eliminar cualquier tipo de intermediación.

Revisá tu correo o Mi Argentina: buscá el link oficial que el Ministerio de Capital Humano envió a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo. Acceso al Portal Empleo: ingresá a www.portalempleo.gob.ar con tu CUIL y contraseña. Carga de perfil: una vez dentro, el sistema te pedirá validar tus datos de contacto y completar un breve perfil laboral. Confirmación de interés: deberás hacer clic en la opción de inscripción a los vouchers de capacitación para quedar registrado en la base de datos de abril.

El fin de los pagos de Volver al Trabajo: qué significa que «la cuestión dineraria se termina»

La advertencia de Capital Humano es clara y busca despejar dudas sobre posibles prórrogas: el beneficio de $78.000 que percibían los titulares del ex Potenciar Trabajo (ahora Volver al Trabajo) tiene fecha de vencimiento. El pago de abril 2026 será el último que se acredite en las cuentas bancarias de los 900.000 beneficiarios alcanzados por esta medida.

A diferencia del modelo anterior, los nuevos vouchers no implican un ingreso mensual para el bolsillo del beneficiario, sino el pago directo del Estado a las instituciones que brinden la formación. El objetivo oficial es que el recurso vaya directamente al ciudadano para que este decida dónde y en qué capacitarse, rompiendo el esquema de «ayuda económica» para pasar a uno de «herramienta para el empleo».

Quienes no realicen la inscripción antes de este viernes 20 de marzo 2026 perderán su lugar en el padrón y no podrán acceder a la oferta de cursos que se lanzará en el segundo trimestre del año.