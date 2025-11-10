Guía actualizada de pasos a Chile desde Neuquén y Río Negro: estado y horarios para hoy

Pasos a Chile, hoy lunes 10 de noviembre 2025: consultá el estado actualizado y las posibles demoras para cruzar desde Neuquén y Río Negro. Si viajás al país vecino, esta es la guía de servicios clave que necesitás revisar antes de salir a la ruta. Chequeá acá los horarios de atención de cada paso fronterizo, el estado de las rutas cordilleranas y la documentación obligatoria para evitar problemas y demoras en la frontera.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar este lunes 10 de noviembre 2025?

Si salís de viaje hacia Chile hoy y si cruzás desde Neuquén o Río Negro este lunes 10 de noviembre 2025, esta información oficial es clave. Compartimos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.

Paso Fronterizo Estado Hoy (10/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada despejada. Personal y equipos

de Vialidad Nacional realizan bacheo. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores con bancos de

neblina. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 9 a 19 hs. Calzada mojada. Visibilidad reducida por

niebla. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Posible formación de hielo. Portar cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Inestable. Sectores poceados y barro. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado solo para vehículos menores.

Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile este lunes 10 de noviembre 2025

Repasamos el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, lunes 10 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:

1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 19.

ALERTA VIAL: Mantenga distancias de frenado, personal y equipos de Vialidad Nacional con trabajos de bacheo.

Calzada despejada.

2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 20.

ALERTA VIAL: sectores poceados y con barro. Portación obligatoria de cadenas.

Inestable, bancos de neblina.

3. Paso Pino Hachado (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: atención de 9 a 19.

ALERTA VIAL: visibilidad reducida por niebla, animales sueltos.

Nublado, lluvioso y ventoso.

4. Paso Icalma (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.

Egreso: / Ingreso: ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.

5. Paso Hua Hum (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO en horario normal.

en horario normal. HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.

Atención de IMPORTANTE: Consultar por los horarios de la barcaza .

Consultar por los horarios de la . ALERTA VIAL: Sectores poceados y barro, portación obligatoria de cadenas.

Sectores poceados y barro, portación obligatoria de cadenas. Inestable.

6. Paso Pichachen (Neuquén)

ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.

al tránsito general, en horario normal. HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.

ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de la segunda semana de noviembre 2025:

Tiempo bueno en la zona cordillerana.

Mañana martes inestable con lloviznas y descenso de la temperatura.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: