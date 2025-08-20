Habrá cortes de luz en un sector clave de Neuquén este jueves: horarios

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevo corte de luz que afectará a un sector clave de Neuquén este jueves 21 de agosto. Las interrupciones durarán hasta seis horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

La interrupción del servicio será este jueves 21 de agosto, desde las 8:30 hasta las 13 en uno de los barrios neuquinos.

Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados

El jueves 21 habrá un corte de luz programado, el mismo será para realizar el aumento de potencia en la subestación transformadora.

Asimismo, en esta ocasión afectará:

8:30 a 13: Colonia Nueva Esperanza. Zona aledaña a La Cebada y El Centeno.

Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas

CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 20 de agosto. El mismo será para agregar salidas de baja tensión en subestación transformadora para alimentar nuevos usuarios y «reparar elementos vandalizados».

Detalle del corte: