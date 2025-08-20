Habrá cortes de luz en un sector clave de Neuquén este jueves: horarios
Las interrupciones en el servicio eléctrico serán por distintas tareas de mantenimiento. Los horarios a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó nuevo corte de luz que afectará a un sector clave de Neuquén este jueves 21 de agosto. Las interrupciones durarán hasta seis horas y por ello solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
La interrupción del servicio será este jueves 21 de agosto, desde las 8:30 hasta las 13 en uno de los barrios neuquinos.
Jueves con cortes de luz en Neuquén: zonas y horarios afectados
El jueves 21 habrá un corte de luz programado, el mismo será para realizar el aumento de potencia en la subestación transformadora.
Asimismo, en esta ocasión afectará:
- 8:30 a 13: Colonia Nueva Esperanza. Zona aledaña a La Cebada y El Centeno.
Miércoles con cortes de luz en Neuquén: zonas y horas afectadas
CALF también anticipó un corte programado para el miércoles 20 de agosto. El mismo será para agregar salidas de baja tensión en subestación transformadora para alimentar nuevos usuarios y «reparar elementos vandalizados».
Detalle del corte:
- De 8.30 a 13.00: afectará zona aledaña El Búho y Juan Becerra.
