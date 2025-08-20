Cortes de luz en Río Negro: Los Menucos, El Bolsón y Menqué afectados este jueves

Vecinos de distintas localidades de Río Negro deben prepararse para cortes de energía programados y por desperfectos en el sistema eléctrico. Las distribuidoras y empresas transportistas de la provincia realizan tareas de mantenimiento en subestaciones y líneas de alta tensión, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. A continuación, se detallan los lugares y horarios de los cortes:

Los Menucos

El jueves cuadrillas operativas de la distribuidora Edersa realizarán tareas de mantenimiento en subestaciones transformadoras en Los Menucos.

El corte de energía será de 13 a 15, afectando el sector comprendido desde calle Buenos Aires a Chubut y desde Tres Picos hasta San Luis.

Se solicita a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante este período.

El Bolsón y sectores aledaños

Este miércoles pasadas las 15:40, se produjo un corte general en el servicio eléctrico que abastece a El Bolsón y zonas cercanas, debido a un desperfecto en el sistema interconectado con la provincia de Chubut.

Las cuadrillas de Edersa trabajaron en el restablecimiento del suministro, configurando el abastecimiento desde la central hidroeléctrica Lago Escondido.

Se estimó que el servicio se recuperaría pasadas las 16:30.

Menqué y alrededores

El jueves la empresa transportista provincial realizará tareas de mantenimiento en la línea de alta tensión (132 kV) Chocón-Piedra del Águila, generando un corte programado y general en Menqué y sectores aledaños.

El corte se desarrollará entre las 11 y las 15, afectando tanto zonas urbanas como rurales.

Desde la empresa recuerdan que estos trabajos son impostergables y contribuirán a una mejora integral del servicio eléctrico, por lo que recomiendan a los vecinos tomar las medidas de seguridad correspondientes.