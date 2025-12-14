Cerró un paso a Chile por «inestabilidad y nevadas» en la cordillera este domingo

El cruce fronterizo más importante entre Argentina y Chile se mantiene interrumpido. El Paso Internacional Cristo Redentor (Ruta Nacional 7) cerró sus puertas a las 10 de este domingo 14 de diciembre debido a un pronóstico de fuerte inestabilidad climática y la posibilidad de nevadas en la zona de alta montaña.

La decisión fue tomada por la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras y la coordinación chilena para garantizar la seguridad de los usuarios, ya que las condiciones del tiempo no permiten asegurar una transitabilidad segura en el corredor.

Las barreras en Uspallata se cerraron completamente al mediodía, afectando a todo tipo de vehículos.

Cómo sigue el clima en la cordillera y hasta cuándo estará cerrado el paso Cristo Redentor

El cierre se basa en los informes de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza, que anticiparon un día adverso en la cordillera, dificultando la visibilidad y aumentando el riesgo de congelamiento en la ruta.

El pronóstico para la zona de alta montaña indica:

Mayormente nublado y marcado descenso de la temperatura durante toda la jornada.

y marcado durante toda la jornada. Lluvias aisladas en la precordillera.

Advertencias de precipitaciones más intensas en la zona de la cordillera, que se traducirían en nieve en los tramos más altos del Paso. Ante la interrupción del tránsito, las autoridades de ambos países informaron que el monitoreo de la situación climática será riguroso y constante.

La coordinación del paso mantendrá una vigilancia permanente de las condiciones de la Ruta 7 para evaluar la evolución del tiempo y el eventual momento de una reapertura.

Se insta a los transportistas y viajeros que tenían previsto cruzar la cordillera a posponer sus viajes hasta nuevo aviso y no dirigirse a la zona de Uspallata, donde el paso se encuentra cerrado.

Las autoridades solicitan consultar exclusivamente los canales oficiales de información vial para evitar inconvenientes y conocer el estado del paso antes de emprender cualquier tramo. Medidas similares de corte preventivo ya se habían aplicado durante la última semana ante episodios de inestabilidad climática.