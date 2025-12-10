ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Inició el pago a autoridades de mesa de las elecciones 2026: hasta cuándo se cobra y cómo consultar

Este 10 de diciembre se dio inicio al cronograma de pago para las personas que fueron autoridades de mesa y delegados durante las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Redacción

Por Redacción

Elecciones 2025 Foto: Andrés Maripe.

Elecciones 2025 Foto: Andrés Maripe.

La Secretaría Electoral Nacional informó que oficialmente inició el cronograma de pago para quienes fueron autoridades de mesa y delegados durante las elecciones legislativas del 26 de octubre. Las fechas están organizadas según la terminación del DNI, mirá hasta cuándo podes cobrar y cómo consultar tu estado.

Pago a autoridades de mesa: hasta cuándo se cobra y cómo consultar

Según lo previsto, los pagos se concretarán entre este miércoles 10 de diciembre y el martes de la semana que viene.

El cronograma aplica a todo el país, tanto para quienes esperan el depósito bancario como para quienes eligieron cobro por ventanilla en la sucursal del Correo.

La fecha de pago se ordenó de la siguiente manera:

  • 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
  • 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • 15 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9
  • 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

En caso de no saber si cobras o no haber recibido el depósito, podes hacer la consulta de tu estado ingresando al sitio web de Correo Argentino o a través del siguiente link: https://www.correoargentino.com.ar/electorales/consulta-de-pago

Al ingresar podrán encontrar la opción de Consulta de Pago y solo tendrán que ingresar el número de documento. De estar registrado, les va a ofrecer la información para esclarecer dudas.


Temas

autoridades de mesa

Elecciones 2025

pagos

La Secretaría Electoral Nacional informó que oficialmente inició el cronograma de pago para quienes fueron autoridades de mesa y delegados durante las elecciones legislativas del 26 de octubre. Las fechas están organizadas según la terminación del DNI, mirá hasta cuándo podes cobrar y cómo consultar tu estado.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios