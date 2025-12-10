Inició el pago a autoridades de mesa de las elecciones 2026: hasta cuándo se cobra y cómo consultar

La Secretaría Electoral Nacional informó que oficialmente inició el cronograma de pago para quienes fueron autoridades de mesa y delegados durante las elecciones legislativas del 26 de octubre. Las fechas están organizadas según la terminación del DNI, mirá hasta cuándo podes cobrar y cómo consultar tu estado.

Pago a autoridades de mesa: hasta cuándo se cobra y cómo consultar

Según lo previsto, los pagos se concretarán entre este miércoles 10 de diciembre y el martes de la semana que viene.

El cronograma aplica a todo el país, tanto para quienes esperan el depósito bancario como para quienes eligieron cobro por ventanilla en la sucursal del Correo.

La fecha de pago se ordenó de la siguiente manera:

10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

15 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

En caso de no saber si cobras o no haber recibido el depósito, podes hacer la consulta de tu estado ingresando al sitio web de Correo Argentino o a través del siguiente link: https://www.correoargentino.com.ar/electorales/consulta-de-pago

Al ingresar podrán encontrar la opción de Consulta de Pago y solo tendrán que ingresar el número de documento. De estar registrado, les va a ofrecer la información para esclarecer dudas.